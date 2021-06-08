Demokrasi örneği

Afet İLBAN

Maliye Bakanlığı ile kamuda yetkili sendikalardan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) arasında, 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesine, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu.

İmza töreninde bakanlık bürokratları ile Kamu-İş yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Maliye Bakanı Oğuz, uzun süren müzakereler sonucunda ülkede çalışan emekçiler, işçilerle ilgili toplu iş sözleşmesinde uzlaşıya varılarak, imza aşamasına geldiklerini belirtti.



Sözleşmenin yaklaşık 2 bin 800 çalışanı ilgilendirdiğini dile getiren Oğuz, hükümet olarak ellerinden geldiğince ülkenin imkanları çerçevesinde, çalışanların haklarıyla ilgili iyileştirme yapmaya çalıştıklarını kaydetti.Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, uzun soluklu bir çalışmanın ardından çalışma hayatında, kamuda çalışan tüm işçilere yönelik örnek teşkil edecek bir toplu iş sözleşmesine imza koyacaklarını dile getirdi. Serdaroğlu, bu süre içinde çalışmada emeği geçen bakanlık yetkililerine ve sendika yönetimine teşekkürlerini sundu.Serdaroğlu imza töreni sonrasında, Maliye Bakanı Oğuz’a kendilerine gösterdiği sabırdan dolayı tespih armağan etti. Zor bir sürecin kendilerini beklediğini dile getiren Serdaroğlu, Bakan Oğuz’a sabır diledi.Oğuz da, sabır değil, bu ülke için ne yapılabileceğini düşündüklerini ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.