Kuzeyde 10, güneyde 80 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan test sayısının 8670 olduğu, 5'i yerel 10 pozitif vaka belirlendiği, 24 kişinin taburcu edildiği açıklandı. Güney Kıbrıs’ta ise 80 yeni vaka tespit edildiği, 70 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vakalardan 1’i hava yolu ile ülkeye gelenlerden, 4’ü daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından. 1 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa: Surlariçi-1

Girne: Girne Merkez-1



Gazimağusa: Baykal-1, Mormenekşe-1, Gazimağusa merkez-1.

Güneyde bir can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 46 bin 611 test sonucunda 80 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 70 yaşındaki bir erkek hastanın da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 72 bin 859’a, toplam can kaybı ise 364’e yükseldi.

Tedavisi süren hastalardan 18’inin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.