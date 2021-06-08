"Kuzeye geçişler engelliyor"

Suna ERDEN



Kara sınır kapılarının açılması büyük bir memnuniyet yaratmakla birlikte; Rum Yönetimi’nin güneydeki limanlardan giriş yapan AB dışındaki ülke vatandaşlarının kuzeye geçişlerini engellediği ortaya çıktı.

Turizm örgütleri bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtirken, Rum tarafıyla temasları yürüten Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un bu konuda girişimler yaptığı öğrenildi.

Güvenilir bir kaynak, Olgun ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in bu konuda görüşmeler yaptığını, ancak son kararı liderlerin alacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta hükümet değişikliği olacağını, bu yüzden önemli kararların ertelendiğini belirten aynı çevreler, yaşanan sıkıntıyı Avrupa Birliği yetkilileriyle de görüştüklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KTOB) Dimağ Çağıner KKTC’yi de uyardı.

Tv2020’de Turizm Hayattır programına konuk olan Çağıner, hükümetin turizme olan uçuş desteğini kestiğini, Ercan Havalimanı’ndan yolcu getirmenin imkansız hale geldiğini söyledi.

Güneye bağımlı hale gelmeyelim

Güney Kıbrıs’a bağımlı hale gelindiğini ifade eden Çağıner, şu uyarılarda bulundu:

Eskiden turizme verilen destek ambargodan kaynaklanan zararın ödenmesine yönelikti. Turistlerin adaya gelebilmesi için uçuş maliyetlerinin düşük olması lazım. Her uçuşun maliyeti var. Ambargodan kaynaklanan maliyeti de var. Ancak uçuş için verilen desteği kaldırdılar. Bundan böyle Ercan’a yolcu getirmek mümkün değil, bitti.

İki devleti savunduğumuz bir dönemde Rumlara daha çok bağımlı hale geliyoruz.

Biz yüzümüzü Rum tarafına dönüyoruz ancak yarın bir gün ‘biz kapatıyoruz derse’ ne yapacağız.

Geçmişte yaptı; 2018 yılında Yeşil Hat Tüzüğü’ne rağmen 150 bin İsrailli turistin kuzeye geçmesini engelledi.

Bu gibi durumlar sürdürülebilir bir turizm olmamızın önüne geçer. Çünkü hava ulaşımını bizim için rakip, dost olmayan birinin eline emanet ediyoruz. Ticaretin dışında siyasi strateji açısından da bir hatadır.



Bu ülkede esas dövizi getirecek projeleri işlettirmeyerek, bizi güneye bağlı hale getirmek ülkemizi zayıflatacaktır. Ancak bu yetkilileri umurunda değildir.Eğer güney çok turist getirdiğimiz görüp, yine geçmişte yaptığı gibi kapıları kapatırsa o zaman burasının içerisine hapsoluruz.Bunu yaşamamak için ülkeyi ulaşımda cazip hale getirmemiz şarttır.

Aşı varsa PCR istenmesin

KTOB Başkanı Çağıner, güneyin çift aşı olanları hangi ülkeden olursa olsun PCR istemeden ülkeye aldığını belirtti.

Çağıner, Larnaka üzerinden gelip, kuzeye geçecek olanlardan da güneyin uyguladığı gibi PCR istenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Çağıner, ayrıca Türkiye’den gelen ve çift aşı olmuş kişilerden de PCR istenmemesini talep ettiklerini kaydetti.

Turiste kolaylık sağlamalıyız

Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararlara değinen Çağıner, şunları söyledi:

Sağlık Üst Kurulu, sağlıkla ilgili açılım yapmak var. Ekonomik açılımlarla ilgili sorumluluk almaları doğru değil. Çıkan kararların yüzde yüz ekonomiyle buluşmasını beklemiyoruz. Ancak risk analizi yaparak, açılımların planlaması yapılabilir.

Bizim turist akışı için belirlediğimiz normlar ile kurulun kararları birbirini tutmuyor. Kararlar açıklandıktan sonra birçok rezervasyon iptal edildi.

Otellerde insan yok, kapalı dönemden daha büyük maliyetlerle karşı karşıyayız. Açılma sektör için maliyet haline geldi.

Neden bir tatilci yüksek maliyetlerle uçağa binip buraya gelsin. Bu soruyu sormamız lazım.

Turistin gelmesini istiyorsak kolaylık sağlamalıyız. 100 liralık PCR şimdi 200 oldu. Bunların hepsi turisti caydırır.

Turizm sektörü güvenilmez hale geldi

Otellerin birçok sorunla boğuştuğunu kaydeden Çağıner, “Otellerin bir de personel sorunu olduğunu, hizmetlerin aksamasının söz konusu olduğunu ifade ederek, “Kalifiye elemanlar kaybedildi. Sektörü bırakanlar oldu. Ülkesine dönenler oldu. Şimdi ortaya personel sıkıntısı çıktı. Güzelim turizm sektör devlet eliyle güvenilmez bir sektör haline getirildi. Aslında kendi ayağına sıktı. Otelleri kendi başına bırakarak, ülkeye zarar verdi” şeklinde konuştu.

Başkan Çağıner, bazı otellerin personel bulamadığı için açılmama tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu da söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 10:00