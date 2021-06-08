Ekonomiye katkısı olur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine de olanak sağlayacak şekilde açılmasının, ekonomiye olumlu katkıları olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Tatar, Sanayi Odası’nın bir önceki başkanı Candan Avunduk ve ekibine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, demokratik bir seçim sonrası göreve gelen yeni yönetime başarılar diledi.

Tatar, pandemi nedeniyle ekonomide yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmaların başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, Türkiye’nin de desteğiyle pandemi sürecinin iyi yönetildiğini söyledi.

Pandemi ile mücadelede aşı sayısının artmasıyla çok daha iyi bir duruma gelineceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının BM ve AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine de olanak sağlayacak şekilde açılmasının ekonomiye olumlu katkıları olacağını belirtti.

KKTC’deki sağlık sisteminin, pandemi ile mücadele konusunda büyük tecrübe kazandığını ve koruyucu tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Tatar, KKTC’de Kovid-19 vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısının Güney Kıbrıs’ın 10’da biri kadar olduğuna dikkat çekti.

“Sanayicilerin ülkeye olan güveni arttı”

Sağlık altyapısında bu süreçte önemli yatırımlar olduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemindeki gelişmelerin artarak süreceğini vurguladı.

KKTC’de güven, istikrar ve gelişimin sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her alanda süren gelişimin sanayicilerin ülkeye olan güvenini artırdığının altını çizdi.

“Ülkeye geri dönme eğilimi…”



Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’deki sanayi yatırımlarının artarak süreceğine inancını belirterek, Başbakan olarak görev yaptığı dönemden itibaren sanayi yatırımları için fevkalade büyük uğraşlar verdiğini söyledi.Pandemiyle birlikte yurtdışındaki çeşitli ülkelerde yaşayan insanların ülkeye geri dönme eğilimi içerisinde olduklarını dile getiren Tatar, sağlık sistemindeki gelişmelerle ülkeye duyulacak güvenin daha da pekişeceğini, yatırım iklimi yaratılmasında motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Milli Arşiv’i ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Arşivciler Haftası dolayısıyla, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, arşiv için yürütülen çalışmalara destek vererek, Milli Arşivi kalıcı kılmanın önemine dikkat çekti.

Tatar, sadece bugün değil her zaman Milli Arşivi ve değerli çalışmaları hafızalarda tutarak, gelecek kuşaklara aktarmanın ve Doğu Akdeniz’deki konjonktüre bakıldığında kimliği güçlendirmek ve korumak için gösterilen mücadelenin belgelenmesinin önemini vurguladı.

Çukurovalılardan Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta uzun yıllardır iki devletin var olduğunu vurgulayarak “Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil… ” dedi.

Kıbrıs’ta farklı dine ve kültüre mensup iki ayrı millet olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bugün iki halkın birbirini geçmişe nazaran tanımadığını da ifade ederek “Bizlerin ortaya koyduğu siyaset Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun bir siyasettir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu açıklamalarını, Çukurova Derneği başkan ve yetkililerini kabulünde yaptı.