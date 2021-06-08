Buna çözüm bulunmalı

Girne’nin gerçek nüfusunun tescillenmemesinden ve bundan dolayı da kent halkının hak ettiği hizmeti alamadığından şikayetçi olan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, nüfus sayımının gerekliliğinin neden önemli olduğunu anlattı.

Güngördü açıklamalarında şunları söyledi:



“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde nüfus her zaman tartışmalıdır. KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü tarafından en son nüfus sayımı Nisan 2011’de yapıldı. Buna göre de kentlerin nüfusları belirlendi ve bu nüfuslara göre de belediyeler kent nüfusu bazlı olarak devlet katkısından yerel gelirlerin gerçekleşme oranına göre yüzde 9.25 pay aldı. Bu aslında devletin veya hükümetin belediyelere jesti değil, yerel kaynaklardan elde edilen belediyelerin sebep olduğu kaynaklardan elde edilen gelirlerdir. Dolayısıyla bunun nüfusa endekslenmesi doğrudur. Nüfusa endekslenirken de 10 yıllık periyotlar çok büyüktür. Girne gibi nüfusun çok hızlı geliştiği, özellikle 2010 ile 2018 yılı arasında çok katlı binalara izin verilirken bu konuda Girne halkı, Girne Belediyesi mağdur edilmektedir. Bu mağduriyet 10 yılda bir nüfusun sayılmasının ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Biz insanların evlere kapatılıp sayılmasından bahsetmiyoruz. Bir projeksiyon çizilerek, KKTC’deki aile büyüklükleri dikkate alınarak, hane halkı sayısının göz önünde bulundurularak yapılmasıdır. Bu İstatistik Dairesi’nin görevleri arasındadır.”

Girne bir turizm ve öğrenci kenti

Nidai Güngördü, ülkeye tatile gelenlerin yüzde 88’inin Girne’de konakladığını ve kentte yaklaşık 25 bin öğrencinin olduğunu bunun da ağır bir yük getirdiğini belirterek “2010’dan sonra hızla artmaya başlayan kentin nüfusu 2011’de sayıldı. Tabii ki burası bir turizm kenti. Burası bir öğrenci kenti. Ülkemizi ziyaret eden insanların yüzde 88’i Girne ve çevresinde konaklamakta. Öğrenci sayımız da günden güne artmaktadır. Tabi bu pandemi koşullarından önceki koşullardır. Sadece bir üniversitemizde 16-17 bin öğrenci var. Diğer üniversitelerde de minimum 7-8 bin olsa yaklaşık 25 bin aktif öğrenciden bahsediyoruz. Bu da kent nüfusu içerisinde önemli bir pay olduğunu düşünüyorum çünkü bu öğrenciler bizim yollarımızı, alt yapımızı kullanıyorlar. Kent nüfusumuzun bir parçasıdır. Defacto ve dejure nüfus hesaplanırken bunun da göz önüne alınması lazım.” dedi.