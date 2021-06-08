Buna çözüm bulunmalı

Girne’nin gerçek nüfusunun tescillenmemesinden ve bundan dolayı da kent halkının hak ettiği hizmeti alamadığından şikayetçi olan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, nüfus sayımının gerekliliğinin neden önemli olduğunu anlattı.
Güngördü açıklamalarında şunları söyledi:
Girne bir turizm ve öğrenci kenti
Nidai Güngördü, ülkeye tatile gelenlerin yüzde 88’inin Girne’de konakladığını ve kentte yaklaşık 25 bin öğrencinin olduğunu bunun da ağır bir yük getirdiğini belirterek “2010’dan sonra hızla artmaya başlayan kentin nüfusu 2011’de sayıldı. Tabii ki burası bir turizm kenti. Burası bir öğrenci kenti. Ülkemizi ziyaret eden insanların yüzde 88’i Girne ve çevresinde konaklamakta. Öğrenci sayımız da günden güne artmaktadır. Tabi bu pandemi koşullarından önceki koşullardır. Sadece bir üniversitemizde 16-17 bin öğrenci var. Diğer üniversitelerde de minimum 7-8 bin olsa yaklaşık 25 bin aktif öğrenciden bahsediyoruz. Bu da kent nüfusu içerisinde önemli bir pay olduğunu düşünüyorum çünkü bu öğrenciler bizim yollarımızı, alt yapımızı kullanıyorlar. Kent nüfusumuzun bir parçasıdır. Defacto ve dejure nüfus hesaplanırken bunun da göz önüne alınması lazım.” dedi.