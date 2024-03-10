Detaylar açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, üreticilerin 2023-2024 yılı Doğrudan Gelir Desteğinden yararlanabilmeleri için ekilen veya dikilen ve nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na bildirilmesi uyarısında bulundu

Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belgeler şöyle sıralandı:

1) Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler DGD ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacaklardır.

2) Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan Başvuru Formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen Başvuru Formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacaktır. Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar:

a) Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için Koçan, T Cetveli, Tahsis ve Search Belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli.

b) Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli.

c) Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3) Tahıl ve Yemlik ve Yemeklik (Nohut, Mercimek) Baklagil Üreticilerinin Sigorta Kapsamına giren doğal afet olması durumunda Kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için Özel ve/veya Tüzel Kurum ve Kuruluşlardan almış oldukları Gübrelerin Fatura ve/veya Makbuzları’nın aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri ve birliklerden aldıkları üretici belgesi beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmelidir.

4) 2023-2024 üretim yılı için Üretici Birliklerinden Alacakları Üretici Belgesini Fona ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmeleri ve karşılığında Alındı Belgesi almaları gerekmektedir.

5) Üreticilerin Kimlik Kartı Fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmesi gerekmektedir.

6) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce Taahhütname vermeyen üreticilerimizin Taahhütnamesini de beyan esnasında Fona teslim etmesi gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 10:13