Faydalı bir buluşma oldu

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi öncülüğünde, Koordinatörlüğünü heykeltıraş-sanat eğitmeni Nevin Halis’in üstlendiği “Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması” sempozyumu önceki gün yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre; saat 10.00’da Girne Belediyesi Sosyal Yaşam ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nde yer alan ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un da katıldığı sempozyum saat 17.00’ye kadar devam etti.

Sempozyumun yanı sıra organizasyon süresince sanatçı kadınlar, bina bahçesinde sanat eserlerine hayat verdi. Sempozyum sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri taktim edildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Girne Belediye Başkanı’nın eşi Songül Şenkul, 8 Mart’ın tarihçesi hakkında bilgi vererek bu günün, kadınların eşit haklara sahip olmak için verdikleri mücadelenin anıldığı bir gün olduğuna vurgu yaptı.

Kadınların, bugün halen siyasette, ekonomide ve sosyal yaşamda erkeklerle eşit şart ve haklara kavuşamadığını dile getiren Şenkul, bu özel günde ve her gün kadınların başarılarına odaklanarak; bilgiyle, kültürle ve faziletle donanmış kadınların topluma ve dünyaya katacağı değerlerin anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Halis: Örgütlenmeliyiz

Koordinatör Nevin Halis ise konuşmasında, 8 Mart’ın kadınlar için bir eşitlik ve hak arayışı günü olduğunu vurgulayarak, kadınların tarihten günümüze, ekonomiden siyasete sosyal yaşamdan sanata her alanda geri planda bırakıldığını kaydetti.

Sanat tarihi boyunca kadının, estetik bir nesne olarak görüldüğünü ve kadın sanatçıların, erkek sanatçılar tarafından kabullenilmediğini dile getiren Halis, dünyada ve ülkede kadınların sanat dahil her alanda örgütlenerek, eşit haklara sahip olmak ve seslerini duyurmak için örgütlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 09:54