‘Ödeme fişiyle’ rüşvet

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne (KSTÜ) Tıp Fakültesi izni verilmesi karşılığında YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’ya iki farklı tarihte toplam 10 bin dolar, YÖDAK eski üyesi Mehmet Hasgüler’e ise 4 bin dolar rüşvet verildiği iddia edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün gerçekleşen duruşmada elde edilen bilgi ve belgeleri aktaran polis, zanlılara verilen paralarla ilgili olarak ‘ödeme fişi’ düzenlendiğini aktardı.

Poliste sorgulandıktan sonra rahatsızlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Turgay Avcı dünkü duruşmaya çıkarılmadı.

Doktor Hasan Gebeş, duruşmaya katılarak, yüksek tansiyon nedeniyle Avcı’nın kalp krizi geçirme riski olduğunu belirterek, kendisine yarın anjiyo yapılacağını söyledi.

Mehmet Hasgüler ise kelepçeli vaziyette mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, polisin 3 günlük tutukluk emri talebini kabul etti.

Makamlarını kötüye kullandılar

Soruşturmayı yürüten polis, duruşmada hazır bulunan Hasgüler ile hastanede tutulan Avcı hakkındaki olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2021 - 2024 tarihleri arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen usulsüzlüklerle ilgili olarak 5 Şubat 2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 2023 Mart ayı içerisinde YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve o dönem YÖDAK Başkan yardımcısı olan Mehmet Hasgüler’in görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle üniversite tarafından açılacak olan Tıp Fakültesinin işlemlerini hızlandırılması için Avcı’ya iki seferde toplam 10 bin dolar, Hasgüler’e 4 bin dolar rüşvet verildiğini açıkladı. Polis, böylelikle Tıp Fakültesinin işlemlerinin hızlandırıldığını ve YÖDAK’tan onay aldığını belirtti. Polis, yapılan inceleme sonucu okul muhasebesinde mahsup fişi, ödeme fişi ve okulun genel sekreteri tarafından muhasebeye gönderilmiş mailler tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, tespit edilen evraklar üzerinde inceleme yapıldığını belirterek, elde edilen bulguları anlattı.

Rüşvet kanıtları bulundu

Polis, 3 Mart 2023 tarihli evrakta ‘YÖDAK Başkanı Turgay Avcı Tıp Fakültesi 5000 Amerikan dolar’, 7 Mart 2023 tarihli evrakta ‘YÖDAK Tıp Fakültesi Turgay Avcı 5000 Amerikan doları’ ve 7 Mart 2023 tarihli evrakta ‘YÖDAK Tıp Fakültesi ‘Hasgü’ 4000 Amerikan doları’ yazıldığının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, polis, parayı teslim alan ve teslim eden kişilerin de ifade verdiklerini belirtti.

Cep telefonlarına el konuldu

Polis memuru, üniversiteden Tıp Fakültesinin açılması için yapılan başvuru yazısı, Tıp fakültesi dosyasının, yine YÖDAK’tan temin edilen gündem ve kararlar dosyalarının incelenmek üzere emare olarak alındığını belirtti. Polis, 8 Mart 2024 tarihinde zanlıların tutuklandığını aynı gün cep telefonlarının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

13 Mart’ta gündeme alındı, 14 Mart’ta onaylandı

Polis yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK Genel Kurulunun toplantı gündeminde üniversiteye Tip Fakültesi açılmasının görüşülerek oy birliği ile onaylandığına ve 14 Mart 2023 tarihli YÖDAK yazısı ile de üniversiteye bildirildiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken birçok ifade ve bulunması gereken emareler olduğunu, ayrıca zanlıların başka para veya ödül alıp almadıklarının da araştırılacağını belirtti. Polis, yürütülecek soruşturma ve alınacak ifadeler neticesinde suçun nevinin değişme olasılığı olduğundan zanlıların serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma 3 güne itiraz etti

Polisin ardından söz alan zanlı Avcı’nın avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, zanlı Hasgüler’in avukatı süreye itiraz etti. İtiraz üzerine avukatın yaptığı itirazlara karşı iddia koyan Savcı Hasan Boşnak konunun ciddiyetine vurgu yaparak tutukluluk verilmesi için gereken kriterlerin mevcut olduğu üzerinde durup tutukluluğun elzem olduğunu savundu.

Parayı aldı, onayı verdi

Savcı Hasan Boşnak, üniversitenin tıp fakültesi açmasının ivedilikle sağlanması adına zanlılara para verildiğine ve paranın teslim alındığına ilişkin tanık ifadesi bulunduğunu, Avcı’ya üniversite tarafından paranın verilmesinden bir gün sonra YÖDAK’ın üniversiteye gerekli izni verdiğinin tespit edildiğini belirtti. Söz konusu suçların ciddi suçlar olduğunu dile getiren Boşnak, üç gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.