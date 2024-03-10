Mersin’e gidecekti

Hüseyin ÇİÇEK

Polis aldığı bir ihbar üzerine önceki gün Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir gemiye baskın düzenledi. Şok baskın yapan polis, bin 980 adet, bir milyon 52 bin TL değerinde, gümrüğe beyan edilmemiş elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyon kapsamında, Mustafa Ekener, Mehmet Ekener, Ufuk Ekener, Erkan Manioğulları, Yılmaz Gemalmaz ve Mehmet Gemalmaz’ı tutuklayarak, dün mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Arık, 8 Mart 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında, alınan ihbar ışığında, Gazimağusa Limanı’nda, Via Famagusta isimli gemiye düzenlenen operasyon sonucunda, toplam değeri bir milyon 52 bin TL olan, gümrüğe beyan edilmemiş elektronik sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan inceleme sonucu, konu sigaraların, Erkan Manioğulları tarafından gemiye yüklendiğinin ve Mustafa Ekener ile Mehmet Ekener’in işletmeciliğini yaptığı işletmeden, Ufuk Ekener aracılığıyla alınarak gemiye yüklendiğinin belirlendiğini bildirdi. Polis, gemide görevli personel Yılmaz Gemalmaz ile geminin ikinci kaptanı Mehmet Gemalmaz’ın da konu elektronik sigaraların gemiye yüklenmesine izin verdiği gerekçesiyle tutuklandıklarını açıkladı.

Türkiye’ye ihraç

Erkan Manioğulları’nın gönüllü ifade vererek, daha önce de bir çok kez benzeri şekilde Türkiye’ye elektronik sigara götürdüklerini itiraf ettiğini belirten polis, Ufuk Ekener’in de, konu sigaraları Türkiye’de Ufuk isimli bir şahsa gönderdiklerini itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 09:53