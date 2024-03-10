Cenazesi yarın

Erenköy destanının yazılmasına katkıda bulunan direnişçilerden, eski bakanlardan ve Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlerinden Tuncer Arifoğlu 78 yaşında hayatını kaybetti. Arifoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Tuncer Arifoğlu için 11 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek. Arifoğlu, aynı gün İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.

Tatar: Hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tuncer Arifoğlu'nun vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çok değerli abimiz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda uzun yıllar Genel Müdürlük yapmış Tuncer Arifoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Üstel: Çok sevdiğimiz, kıymetli biriydi

Başbakan Ünal Üstel de mesajında şunları belirtti:

“Çok sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz değerli Tuncer Arifoğlu'nun hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Tuncer Arifoğlu'na Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Taçoy, Ahmet Savaşan ve 14 yıl süreyle görev aldığı Kooperatif Merkez Bankası da taziye mesajı yayımladı.

Tuncer Arifoğlu kimdir?

1946 yılında Baf’ta doğan Tuncer Arifoğlu, İngiliz Okulu’ndan mezun olmasının ardından ODTÜ İdari İlimler Fakültesi’ni kazanı. Tuncer Arifoğlu, 1964 yılında birçok üniversite öğrencisi gibi Erenköy’e çıktı ve Erenköy Mücahidi oldu. 1969 yılında ODTÜ’den mezun olmasının ardından ABD’de yüksek lisans ve doktora yaptı. Tuncer Arifoğlu, ABD2deki eğitimini tamamlamasının ardından 31 yaşında bakan oldu. Tuncer Arifoğlu, 1975-1976 yıllarında Sanayi ve Ticaret Bakanı, Planlama ve Koordinasyon Bakan Vekiliği yaptı. Ulusal Birik Partisi’nin kurucularından olan Tuncer Arifoğlu, 1986-1996 yılları arasında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yaptı. Tuncer Arifoğlu, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na da 1986-1995 ve 1999-2004 yılları arasında toplam 14 yıl Genel Müdür olarak hizmet verdi. Arifoğlu, 2009-2010 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1996-1999 yılları arasında Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Tuncer Arifoğlu, 1996-1999 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak hizmet verdi. 78 yaşındaki Tuncer Arifoğlu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 09:27