Esnafın yüzü güldü

Abdullah SUİÇMEZ- Serdal ŞENGÜL

Lefkoşa’nın en canlı bölgesi dün yine Arasta oldu. Metropol, Dereboyu gibi popüler bölgelere nazaran binlerce kişiyi ağırlayan çarşıda hareketli bir gün yaşandı; mağazalar, kafeler ve restoranlar dolup taştı. Güney Kıbrıs’tan gelen Rum ve turistlerin yanı sıra kuzeyde yaşayan yabancılar da çarşıya akın etti. Yaşanan yoğunluktan memnun olan esnaf, daha fazla sınır kapısı açılmasını talep etti.

Ne dediler…?

Demet Güneş

“Ülkemize gelen yabancılar, Türkiye’den gelen turistler ve Rumlar çarşıyı canlandırıyor. Az da olsa alışveriş ve hediyelik eşya alan yabancılar sayesinde işlerimiz oldukça iyi. Ancak sınır kapılarında şartlar iyileştirilirse daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Daha fazla sınır kapısının açılması ülkemiz için oldukça önemlidir.”

Hakan Usta

“Satışlarımız oldukça iyi, özellikle Rumlar iyi alışveriş yapıyor. Rumlar olmasa inanın bu Arasta’da satış olmaz. O yüzden daha fazla sınır kapısının açılması önemlidir. Yetkililere çağrım Mağusa Kapısını bir an önce açmalarıdır.”

Ömer Cabacaba

“Lokmacı Sınır Kapısında yaşanan yoğunluk bizi ve buraya gelenleri olumsuz etkiliyor. Bu bizim için en büyük sıkıntı sınır kapılarında yaşanan zorluklardır. Ekonomiye ve çarşıya getirisi olan yabancıların daha fazla gelmesi için kapılardaki sorunlar çözülmelidir.”

Sadi Kazafanalı

“Arasta esnafı olarak istediğimiz düzeydeyiz, özellikle Rumların ve yabancıların Arasta’ya katkısı çok büyüktür. Bana sorarsanız sınır kapıları olmamalı ve insanlar rahata gelmeli. Ekonomimize yansıması da gerçekten iyi olur. Ancak bu şimdilik mümkün değil bari yeni kapılar açsınlar.”

Selver Kaya

“Satışlarımız istediğimiz düzeyde değil yabancılar özellikle çok az alışveriş yapıyor bunun nedeni savaş diye düşünüyorum. Ekonominin bu halde olması bizi de tüm dünyayı da etkiliyor bunu burada görüyoruz. Sınır kapılarında iyileştirmeler yapılmalı ve yeni kapıların açılması gerekiyor.”