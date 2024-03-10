Bileğini yaktı

Lefkoşa’da işletmeciliğini yaptığı dövme salonunda sadece hekimlerin kullanmakla yetkili olduğu lazer cihazıyla işlem yaparak, 25 yaşındaki G.A.’nın bileğinde ikinci derecede yanık oluşmasına neden olan Aykut Güçveren tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada dövme sildirme işlemi yapan zanlının Q-Switch marka lazer cihazını kullandığı belirtildi. Cihazın ülkeye getirilebilmesi için Tabipler Birliğinden onay alınması gerektiği ancak zanlının bunu yapmayıp, hekim olmadığı halde dövme salonunda cihazı kullandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı hakkında “Vahim zarar, Tabipler Birliği Yasasına aykırı hareket ve ihmalkâr eylemde bulunmak” suçlarından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlı Aykut Güçveren’in Lefkoşa’da işletmeciliğini yaptığı Aykut Tattoo isimli iş yerine, müşteri olarak gelen G.A’nın sağ el bileği üzerinde bulunan dövmeyi silmek için tabip olmadığı halde hekim gibi Q-Switch marka lazer cihazı ile işlem yaptığını ve Tabipler Birliği Yasasına aykırı harekette bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının, yaptığı işlem sonucunda G.A’nın sağ el bileği üzerinde 2. derecede yanık oluşmasına neden olduğunu, müşteriyi vahim zarara uğratarak sorumlu olduğu bir makineden gelmesi muhtemel bir tehlikeye karşı gereken önleyici tedbirleri almayı ihmal ettiğini aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, Tabipler Birliğinden görüş alındığını ve söz konusu cihazı kullanma yetkisinin hekim olanlara verildiğini belirtti. Polis memuru, ayrıca birlikten alınan bilgide söz konusu cihazların ülkeye getirilebilmesi için kendilerinden onay alındığını ancak söz konusu cihazın yapılan kontrolünde kaydının bulunmadığını bu konunun da araştırılacağını mahkeme aktardı. Polis, aktarmış olduğu olgular ışında soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve araştırılması gereken hususlar olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

