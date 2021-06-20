Dolar dalgalanıyor

Fed'in geçtiğimiz çarşamba günü aldığı şahin tavrın ardından ABD Doları haftanın son işlem gününde son 9 ayın en iyi haftalık performansı sergilerken diğer para birimleri ve emtialar üzerindeki baskı arttı. Dolar karşısında Euro, Sterlin ve Yen yüzde 1.5'u aşan düşüşler görülürken altın, gümüş, platin gibi değerli metallerdeki haftalık kayıplar yüzde 9'a vardı. Korku endeksi VIX mayıs ayından beri ilk kez 20'nin üzerine çıktı. Avrupa ve ABD borsalarında kayıplar yüzde 2'ye yaklaştı.

Başta kurlar olmak üzere piyasaları sarsan Fed toplantısının en önemli çıktısı noktasal grafikte daha önce 6 olan 2023'te faiz artışı öngörenlerin sayısının 13'e yükselmesiydi. Bu gelişme, pandemi döneminde bilançosu 8 trilyon doları aşan Fed'in tahvil alımlarını beklenenden erken kısabileceğine yorulurken bankalardan ters repoya gelen gecelik talep 750 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Korku endeksi olarak bilinen VIX tahvil faizlerinin yükselmeye başladığı mayıs ayından bu yana ilk kez 20 seviyesini aştı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi olarak başlattığını söyledi.

Enflasyon hedeflerine ulaşmak için politikaların düzeltmeye ihtiyacı olduğunu belirten Bullard, varlık alımı azaltımına ilişkin tartışmaların gelecek haftalarda devam edeceğini vurguladı.