Ekonomik zihniyet değişmeli

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yer alan ve Okyay Sadıkoğlu’nun başkanlık görevini Ramazan Gündoğdu’ya devrettiği Genel Kurul’a MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da video konferansla canlı bağlanarak konuşma yaptı.

Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti olarak üreten ve ürettiğini ihraç eden bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hedefiyle, ilgili tüm sektörlere hem mali hem de teknik desteği artırarak sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Artık yeni şeyler söyleme zamanı olduğunu ifade ederek, korumacı ekonomik zihniyetin mutlak surette değişmesi gerektiğini vurgulayan Büyükelçi Başçeri, “Mevcut uygulamalarla hedeflenene varılamadığının kabul edilerek, gereken değişim için ortak aklın ve iradenin ortaya konmasının zamanı çoktan gelmiştir” dedi.

“Üretim ve imalat sektörünün önemi arttı”

Salgın döneminde, ağırlıklı olarak hizmet sektörüne dayalı bir ekonomik yapının ortaya koyduğu zorlukların hep birlikte yaşandığının altını çizen Büyükelçi Başçeri, “Sağlıklı bir ekonomik yapının bulunmaması, kendi kendine yetememe, yatırım yapmanın önündeki engeller, kamunun ekonomideki yükünün giderek artması gibi gerçekler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretimin ve imalat sektörünün geliştirilmesinin önemini daha da artırmaktadır” diye konuştu.

Başçeri, yeni normal adı verilen süreçte ihracatın, üretimin, imalat sektörünün, sanayileşmenin ve sanayicinin öneminin bir kere daha ortaya çıktığını söyledi.

“Organize sanayi bölgeleri sorun yumağı”

Organize Sanayi Bölgeleri ile sıkıntıları da değinen Büyükelçi Ali Murat Başçeri, küçük ve ortak ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla sanayicinin altyapı arsa ihtiyaçlarının karşılanması için inşa edilen Organize Sanayi Bölgelerinin, KKTC’de bugün için sorun yumağı haline gelmiş bölgeler olarak öne çıktığına işaret etti.

Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatının günün koşullarına ihtiyaç verecek şekilde yeniden oluşturulması gerektiğini ve bu alanda da zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Büyükelçi Başçeri, “Mevcut organize sanayi bölgesi anlayışının, ihracat için üretimin ağırlıklı olduğu bir zihniyete kavuşturulması, birçok yeni iş birliği imkanlarını doğuracaktır” dedi.

Yeni Başkan Ramazan Gündoğdu…

Öte yandan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Şubesi’nin yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu oldu.

Genel Kurulda Kurucu Başkan Okyay Sadıkoğlu görevini Ramazan Gündoğdu’ya devretti.