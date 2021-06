Verilen sözler tutulmadı

Ömer KADİROĞLU

Sorunların giderek artması karşısında gerekli çözümlerin üretilmediğine dikkat çeken vatandaşlar, siyasilere ve siyasi partilere güvenmediklerini söylüyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “özellikle pandemi sürecinde beklediğimiz hizmetleri göremedik. Hemen herkes kendi kaderiyle baş başa bırakıldı. Belirli bir kesimin dışındakiler çok fakirleşti” dedi.



Vatandaş ne dedi?

Erol Kederli

“Mevcut siyasi partilerin hiçbirinden memnun değilim. Memlekette düzgün giden hiçbir şey yoktur. Aşıda, yollarda, sağlıkta, eğitimde hiçbir yerde düzgün iş yok, bu nedenle de mevcut siyasilerden memnun değilim. Ülkede mevcut partilere ders olması için yeni bir parti oluşumuna kesinlikle gerek vardır. Mevcut partilerle seçime gidilirse değişen bir şey olmayacaktır. Kesinlikle siyasette köklü bir değişime ihtiyaç vardır.”

Mustafa Bardak

“Ülkedeki mevcut hükümetten memnunum. Ülkede yeni bir parti kurulması gerekiyor çünkü doğru düzgün bir muhalefet yoktur. Siyaset ülkemizde yürümüyor çünkü her siyasi olayları bir tarafa çekiyor ve hiçbir şey yolunda gitmiyor. Mevcut partilerle seçime gidilirse değişen hiçbir şey olmayacaktır. Tümünü de denedik ve icraat yapmadıklarını gördük. Kesinlikle yeni bir oluşum gereklidir.”

Celal Barut

“Mevcut siyasi partilerden kesinlikle memnun değilim. Ne yaptıkları belli ne yapacakları ne de memleketi düşündükleri var. Memleketi düşünenler biraz fedakârlık yaparlar ancak bunların her biri bir tarafa çekiyor. Buradaki siyasiler Türkiye’den gelen parayı nasıl yiyeceklerinin derdinde. 45 senedir buradayım ve değişen hiçbir şey olmadı. Ülkede mevcut partiler bile fazladır ve kesinlikle yeni bir partiye daha gerek yoktur. Bir parti daha demek derenin getirdiği kütüklerden bir kişinin daha kapması demektir. Mevcut partilerle bir seçime gidilirse yine değişen bir şey olmayacaktır. Yine koalisyon olacak ve sen diyeceksin ben kapayım ben diyeceğim ben kapayım yine halka hizmet olmayacaktır.”

Ali Esendağlı

“Ülkedeki mevcut siyasi partilerden değil Meclis’te olan 50 milletvekilinden bile memnun değilim. Ne güvenilecek bir parti ne de güvenebilecek bir siyasi göremiyoruz. Ülkemizde hiçbir şey yolunda gitmedi. Mevcut partilerden ayrılanlar başka parti kuruyorlar ancak aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Bir vaatte bulunuyorlar ancak uygulamaya gelince kimseden ses çıkmıyor. Verdikleri sözleri tutmuyorlar ve halkın yanında değildirler. Mevcut partilerden ayrılıp parti kuran siyasiler halkı kandırarak ilk seçimlerinde iyi oy alıyorlar ancak sonraki seçimlerde iki milletvekili ile yollarına devam ediyorlar. Bugün mevcut partiler ile seçime gidilirse ülkede değişen sadece Bakanlar, Müdürler ve müsteşarlar olur. Başka hiçbir şey değişmez.”

Kemal Sadıkel

“Ülkedeki mevcut siyasi partilerden memnun değilim çünkü halkı düşünen bir siyasi düzen yoktur. Herkes kendi menfaatlerini düşünüyor ancak halkın sıkıntılarını çözecek kimse yok. Halk ne şartlarda geçinir, ne ihtiyacı vardır diye düşünen kimse yoktur. Sadece seçimden seçime köylere gelirler oy isterler sonra hiçbir siyasiyi göremiyoruz. Ülkede yeni bir siyasi parti oluşumu kesinlikle gereklidir. Değişiklik her zaman iyidir. 30-35 yıl hep aynı partilerle bu ülke yürümeye çalıştı. Ben yeniliğe açığım. Bugün mevcut partilerle seçime gidilirse değişen bir şey olmaz. Böyle geldi böyle gidecek.”

Ali Çelik

“Ülkedeki siyasi partilerin ne iktidarından ne de muhalefetinden memnun değiliz. İktidar şu anda ülke sorunları ile ilgilenmiyor buna dikkat çekecek muhalefet de yok. Herkes günü geçirmeye çalışıyor. Ülkede parti oluşumu yerine halkın zihniyetinde değişiklik olması gerekiyor. Seçim zamanı toplum oy verirken hangi parti toplumun refahını arttırır da ben de faydalanırım diyerek değil bu benim işimi çözdü, bu parti bizim çocuğu işe aldı, bu bize yercik verdi diye düşünce ile oylar kullanılıyor. Bu nedenle halkın artık bu zihniyetten kurtulması ve gerçekten toplum için çalışacak kişilere veya partilere oy vermelidir. Bugün ne solda ne de sağda ideolojik hiçbir şey yoktur. Bugün mevcut partilerle seçime gidilse de değişen bir şey olmayacaktır.”

Elkin Çelikeri

“Ülkedeki siyasi partilerden kesinlikle memnun değilim. Siyasilerin hiçbiri halkı düşünmüyor, halk için çalışmıyor. Ülkede yeni bir siyasi partinin oluşumuna da kesinlikle gerek yoktur. Mevcut partiler bile çok fazladır. Fazla parti olursa her kafadan bir ses çıkar ve daha kötü olur. Mevcut partilerle seçime gidilirse ülkede değişen bir şey olacağına inanmıyorum.”

Murat Çakas

“Ülkedeki siyasi partilerden memnun değilim. Toplum ekonomik olarak çok kötü durumdadır. Halkın sorunları ile ilgilenen bir tek siyasi yoktur bu nedenle kesinlikle memnun değilim. Ülkede yeni bir parti oluşturulsa bile daha önce siyasetin içinde olan kişiler kuracağı için fark eden bir durum olmayacaktır. Eski siyasilerin artık emekli olması ve yeni kişilerin çıkması, genç ve proje üretebilecek kişilerin orada olması gerekiyor. Bugün mevcut partilerle bir seçime gidilse ülkede değişen bir şey olacağına pek bir inancım yoktur.”

Medeni Işık

“Ülkedeki siyasi partilerden hiç memnun değilim. Yıllardan beri seçim için oy almaya bizi bildiler ancak seçimler biter bitmez halk kimsenin umrunda olmadı. Siyasiler sadece kendi menfaatlerini düşünerek hareket ediyor. Pandemi döneminde bile halkın yanında bir tek siyasi göremedik. Ülkede gençlerden ve gerçekten iş yapacak kişilerle yeni bir parti oluşumuna gidilmelidir. Bugün mevcut partilerle bir seçime gidilse daha iyi olur mu bilemiyorum ancak arkadaş arkadaşından uzaklaştı, kardeş kardeşten uzaklaştı ve siyasiler halktan uzaklaştı o yüzden ileriyi pek de göremiyoruz.”

Kadir Ateş

“Ülkedeki siyasi partiler ve siyasilerle ilgili hiçbir yorum yapmayacağım çünkü bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor, verdikleri sözleri tutmuyorlar. Ülkede gençlerden oluşan sözünü tutan bir parti oluşumuna ihtiyaç vardır. Ya yeni bir parti veya mevcut partilerde yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Mevcut düzen pek de iyiye gitmiyor.”