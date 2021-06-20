270 kişi alınacak

Ömer KADİROĞLU

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavı dün yapıldı. İki oturum şeklinde gerçekleşen sınavda öğrenciler içeride aileleri ise sınav merkezleri önünde ter döktü. Sınavın ilk oturumu 08.30’da başladı ikinci oturum ise 10.45-12.00 saatleri arasında yapıldı. İkinci oturum için verilen arada öğrenciler okul önünde bekleyen aileleri ile sınav hakkında görüşürken aileler de okul önünde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak. Buna göre 20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 120, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 120 ve IGCSE programına 30 olmak üzere toplam 270 öğrenci, 2020-2021 Öğretim Yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde edecek.

Sınavı kazananların listesi gazetemizde



Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 04:40