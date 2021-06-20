Ruslar umut oldu

Güney Kıbrıs’ın Limasol ve Larnaka’daki otellerinde doluluk oranının yüzde 50’yi aştığı, özellikle lüks otellerin yüzde yüz doluluğa yaklaştığı bildirildi.

Baf’taki otellerde ise Haziran ayında doluluğun yüzde 40’ı aşmadığı bildirildi.

Rum Turizm Örgütü, Rusya’nın uçuşları serbest bırakmasının ardından turist akışının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre; Turizm Örgütü Baf Başkanı Thanos Mihalidis, Haziran ayındaki doluluk oranı yüzde 40 civarında olacak.

Mihalidis, Güney Kıbrıs’ın Birleşik Krallık’ın turuncu listesinde yer alması nedeniyle Temmuz ayı içinde iyileşme öngörülmediğini belirtti.

Alithia gazetesi ise, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos ve Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, charter seferler için Rusya Taşımacılık Müteşarı Dmitry Zverev ile telekonferansa katıldığını yazdı.

Habere göre Rus Müsteşar telekonferans sırasında Rusya Federasyonu’nun, epidemiyolojik kriterler temelinde yasaklı uçuşları aşamalı olarak kaldırdığını söyledi.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusos ise Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik göstergelerinin Rusya Federasyonu’nun belirlediği çerçeve dahilinde olduğuna dikkati çekerken; Rum Turizm Müsteşarı Perdios da turizm sanayinin Rus turistlerin umut verdiğini belirtti.