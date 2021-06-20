Aşı Bilgi Sistemiyle yoğunluk önlenecek

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede aşı yaptırmak isteyen kişilerin “sinovac-Johnson&Johnson” aşıları için Sağlık Merkezlerine gitmeden önce https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden Aşı Bilgi Sistemine girerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, randevu almadan aşı merkezlerine giden kişiler nedeniyle merkezlerde yoğunluk yaşandığı kaydedildi ve yeterli miktarda aşı bulunduğu ifade edilerek tüm halkın rahat olması istendi.

Aşıların gelmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, aşı programı dahilinde hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği vurgulandı.

Güney Sağlık Komisyonu tarafından Johnson&Johnson aşılarının barkotlarının geç gönderildiği ve Bakanlığın ısrarı üzerine ellerine yeni ulaştığı belirtilen açıklamada, “Dolayısla Johnson&Johnson aşı yaptırmış ve kartlarında barkot olmayan kişilerin yarından itibaren aşı yaptırmış oldukları merkezlere giderek barkodlarını almaları gerekmektedir” denildi.

KKTC’de 24’ü yerel 27 yeni vaka

Öte yandan KKTC'de son 24 saatte 6580 test yapıldı, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi.

Yerel vakalardan 6'sı Lefkoşa, 15'i Girne, 2'si Gazimağusa,1'i Lefke bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 3 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa : Ortaköy-1 / Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Hamitköy-1

Girne : Girne Merkez- 12/ Karakum-1/ Lapta-1/ Boğaz-1

Gazimağusa : Karakol-1/ Gülseren-1

Lefke : Yeşilyurt-1

Güney Kıbrıs’ta 41 bin test

Bu arada Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 41 bin 226 test sonucunda 62 yeni vaka belirlendi, can kaybı olmadı.

Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 73 bin 582’ye yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililer, tedavisi süren 44 hastadan 21’ininn durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 05:00