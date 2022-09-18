Dolar değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı yüzde 4,09 kayıpla 3.377,33 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.277,43, en yüksek 3.715,28 puanı gördü. Son bir haftada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,91 azalışla 985 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,93 kayıpla 6 bin 600 liraya geriledi.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 9,49 azalışla 3.460,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 düşüşle 5.267,06 puana gerilerken, Hizmetler Endeksi yüzde 1,10 kazançla 2.677,57 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,10 artışla 3.558,73 puana yükseldi.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 34,06 ile Borusan Yatırım Pazarlama oldu. Borusan Yatırım Pazarlama’yı yüzde 23,24 ile Parsan Makina Parçaları Sanayi, yüzde 20,54 ile ASELSAN izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 27,56 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, yüzde 22,55 ile İş Bankası (C), yüzde 20,54 ile Halkbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 124 milyar 259 milyon lirayla Koç Holding, 124 milyar 152 milyon lirayla Ford Otosan ve 123 milyar 536 milyon lirayla Sasa Polyester oldu.

Altın geriledi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,91 azalışla 985 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,93 kayıpla 6 bin 600 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,22 değer kazanarak 18,2810 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,03 yükselişle 18,3170 lira oldu.

Geçen hafta 21,1770 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, yüzde 1,12 kayıpla 20,9400 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,13 değer kaybederek 19,0000 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Geride bırakılan haftada yatırım fonları ortalama yüzde 0,03, BES fonları ise yüzde 0,37 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,44 ile borçlanma araçları fonları, en çok gerileyen yüzde 1,84 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 0,65 ile katılım fonları, en çok gerileyen yüzde 1,73 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.