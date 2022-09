Çevreciler temizlik yaptı

Ömer KADİROĞLU

ABD Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte Let’s Do It Cyprus ve Yeşil Barış Hareketi üyeleri kuzeyde Büyük Han ve güneyde ise Faneromeni Meydanı’ndan başlayarak farklı rotalarda Surlariçi’nde çevre temizliği yaptı. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlik grupların ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde bir araya gelmesi ile tamamlandı. Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışması öncesinde basın açıklamasında bulunuldu.

Tel: Milyonlarca insan birlikte hareket etti

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, hem barış, hem temizlik hem de çevre duyarlılığı mesajı verdiklerini söyledi. Tel şunları ifade etti:

“191 ülkede 60 milyon insanla birlikte biz de Kıbrıs’ta bu etkinliği yapıyoruz. Yeşil Barış Hareketi olarak Kıbrıs’ın kuzeyinden destek veriyoruz. Biz kuzeyde Büyük Han’dan başladık güneydeki arkadaşlarımız da Faneromeni Meydanı’ndan başlayarak temizlik yaptı. Bu çalışma ile sınırları kaldırıp Lefkoşa’nızı birlikte temizliyoruz. Hem barış, hem temizlik hem de çevre duyarlılığı mesajını birlikte vereceğiz. Evet, kirlilik var ve biz bu etkinliğin duyurusunu yaparken çok istedik ki köylerden, mahallelerden veya İnisiyatiflerden de bir ses çıksın ve çağrı yapsın ancak bir hareket göremedik. Lets Do İt Cyprus’a ve Amerikan Elçiliği’ne teşekkür ederiz.”

