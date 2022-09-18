Suna ERDEN

Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından “Sokak Operasyonu” düzenlendi. Operasyonda 70 gram ağırlığında eroin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 35 bin 950 TL 60 sterlin ve 300 dolar ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan Mehmet Nur Çiftsüren dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının tasarrufunda ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 55 bin TL karşılığında aldığını, yirmişer gramını iki ayrı şahsa toplamda 40 bin TL karşılığında sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Polise ihbar yapıldı

Soruşturmayı yapan polis memuru, 16 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.15 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgi üzerine Güzelyurt CÖŞ ekipleriyle ortak operasyon düzenlendiğini belirtti. Polis, operasyon sonucu zanlının, Lefkoşa- Güzelyurt anayolu, Serhatköy kavşağında adına kayıtlı bulunan MP 180 plakalı araçla seyir halinde olduğu bir esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, araç içerisinde gerçekleştirilen aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 70 gram ağırlığında eroin, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 35 bin 950 TL, 60 sterlin ve 300 Dolar nakit para bulunduğunu açıkladı.

40 gram 40 bin lira

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, uyuşturucu maddeleri 55 bin TL karşılığında aldığını, yirmişer gramını iki ayrı şahsa toplamda 40 bin TL karşılığında sattığını, bir kısmını da kendi içtiği beyanında bulunduğunu söyleyerek, soruşturmanın devam ettiğini anlattı.

Soruşturma kapsamında zanlının verdiği beyanların araştırılacağını, aranmakta olan şahısların olduğunu belirten polis, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme hakkında Kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme, tasarrufunda bulundurma, alma ve verme” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.