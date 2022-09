Bu düzen sürdürülemez

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu, KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapıldı, Oda Meclisi Üyeleri belirlendi. KTTO Başkanı Turgay Deniz kurulda yaptığı konuşmada dünya ve ülke ekonomisinden bahsederek, Türk ekonomisi yüksek enflasyon ateşi ile yandığını vurguladı. Ülkede “ekonomik vizyonsuzluk” olduğunu ifade eden Deniz, “Bu düzen artık sürdürülemez” diyerek, KTTO’nun ekonomi kadar sosyal ve siyasal sorunlarla da yakından ilgilendiğini belirtti.

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu ve bazı milletvekilleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan Genel Kurul’da, Divan Başkanlığına Günay Çerkez, Divan Başkan vekilliğine Yağmur Özyalçın ve Divan sekreterliklerine de İzzet Adiloğlu ve Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşması ve misafir konuşmacıların Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Amcaoğlu: Ya hep beraber ya hiçbirimiz

Konuşmasında, eskimiş mevzuatlarla çağın yakalanmaya çalışıldığı özeleştirisinde bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, birçok mevzuatın şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Amcaoğlu, KTTO’nun Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diledi.

Şan: KTTO iş insanlarının cesaretlendiricisi ve yön vericisi

Maliye Bakanı Alişan Şan, KTTO’nun iş insanlarının cesaretlendiricisi ve yön vericisi olduğunu vurgulayarak, Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi.

Şan, iş insanlarının finansmana erişimi ve enflasyon konularına da değinerek, bu konularda çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Taçoy: Yapılan her işin ve atılan her adım ülkenin geleceği içindir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ise, siyasete girmeden KTTO’da görev yapan biri olduğunu belirterek, Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hükümetlerin gelip geçici olduğunu belirterek, görevde oldukları sürece vazifelerinin en iyisini yapmak olduğunu vurgulayan Taçoy, yapılan her işin ve atılan her adımın ülkenin geleceği için olduğunu vurguladı.

Erhürman: Reforme etmek ile deforme etmek başka şeylerdir

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasına, Genel Kurulun hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Ülkeyi “dağılmış pazar yerine” benzeten Erhürman, kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan KTTO’yu ise anayasa ve yasa ihlalleri, ihalesiz yakıt alımı, ihtiyaç dışı istihdamlar gibi konularda sessiz kalarak, “takipçi ve gözlemci” görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirdi. Erhürman, “Dünyanın hiçbir yerinde ticaret odaları yasa ve anayasa ihlallerine sessiz kalmaz” dedi.

Belediyelerle ilgili yapılan yasa çalışmalarına değinen Erhürman, bunların “reform değil deform” olduğunu söyleyerek, “Reforme etmek ile deforme etmek başka şeylerdir” dedi.

Özersay: Küresel ekonomik krizi bahane etmekten vazgeçin

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, yetkililere küresel ekonomik krizi bahane etmekten vazgeçmeye ve dünyada olduğu gibi tedbirler almaya çağırdı.

Ülkede enflasyonla mücadeleye yönelik bir vizyon göremediğini ifade eden Özersay, hükümete enerji politikaları konusunda da eleştiriler yöneltti.

Lokmanoğlu: Çaba gösteriyoruz

KTTO’nun Genel Kurulu’na katılmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, TOBB’un KKTC ile ilişkilere çok önem verdiğini belirterek, KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iktisadi reformlar yapılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

TOBB olarak KKTC’nin dünya ile bütünleşmesine katkı koymak için çaba gösterdiklerini de vurgulayan Lokmanoğlu, KTTO’nun Genel Kurulu’nun iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

Deniz: Ekonomik vizyonsuzluk var

Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki geleceğinin özel sektörün güçlenmesine bağlı olduğunu vurgulayan Deniz, daha adil ve özel sektörün gelişmesine olanak verecek bir vergilendirme düzeni için çalıştıklarını anlattı.

Meclise kimler girdi

Konuşmalarına ardından 59. Olağan Genel Kurul Meclis seçimi ile devam etti.

Meclise giren üyeler şöyle belirlendi:

Lefkoşa Bölgesi:

Ahmet Melih Karavelioğlu, Ahmet Ratib, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Berna Ercantan Defteralı, Emre Olgun.

Enver Çakarto, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Hilmi Can, İbrahim Özcan, Levent Çağdal, Mehmet A. Kader.

Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Olgu Afşaroğlu, Omaç Cin, Orhan Şevket.

Ramiz Şadi, Rauf Denktaş, Savaş Çelik, Selen Necat Gürkan, Turgay Deniz, Zeynel Abidin Arar.

Girne Bölgesi

Ali Şah, Amber Ciddi Arabacı, Aziz Limasollu, Dağhan Fellahoğlu, Mehmet Başel, Memduh Aybar, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Şükrü Karakaya, Yaprak Özyalçın, Yüksel Akay.

Mağusa Bölgesi

Ali Doratlı, Cemal İnce, Dervişe Gazioğlu, Halil Tölük, Hasan Debreli, Hasan Gazioğlu, İzlem Nizam, Nihat Dörter, Ramazan Gündoğdu, Salih Biren, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu.

