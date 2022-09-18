İşlenen suçlar endişe verici

Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de son 9 ayda çeşitli suçlardan dolayı 2 bini aşkın kişi tutuklandı, aynı dönemde bin 694 adet dava dosyası hazırlanırken, ilk sırayı 951 dosya ile Lefkoşa aldı. İkinci sırada ise 434 dosya ile Gazimağusa yer alırken, Güzelyurt’ta 156, İskele’de ise 153 dosya tazmin edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen adli yıl açılışında mahkemeyi bilgilendiren polis müdürleri; uyuşturucu, hırsızlık, darp, Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket gibi suçlarda büyük artış yaşandığını belirtti.

4 ilçenin suç oranları açıklandı

Lefkoşa ve Gazimağusa ağır ceza mahkemelerinde önceki gün gerçekleştirilen yeni adli yıl açılış oturumlarında Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’deki suç oranları ortaya kondu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen oturumda 1 Ocak 2022 tarihinden 16 Eylül 2022 tarihine kadar 951 adet suç dosyası tanzim edildiği açıklandı.

Başkentte özellikle askeri yasak bölgeyi ihlal, Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket, mahkeme emrine riayetsizlik, uyuşturucu madde tasarrufu ve taşıma, bina açma ve sirkat gibi suçlarda artış olduğu ifade edildi.

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2022tarihinden 16 Eylül 2022 tarihine kadar 951 adet Cürüm Dosyası tanzim edildiğini belirterek, bu dosyaların 540 adetinin mahkemeye sevk edildiğini, 411 adetinin ise soruşturma altında olduğunu kaydetti. Beşerler, şöyle devam etti:

“Geçen yıl bölgemizde 788 cürüm suçu işlenmişti. Bu da geçen yıla göre bu yıl cürümlerde yüzde

20,6 oranında bir artış olduğunu göstermektedir. Özellikle askeri yasak bölgeyi ihlal, Para ve

Kambiyo Yasası’na aykırı hareket, mahkeme emrine riayetsizlik, uyuşturucu madde tasarrufu ve taşıma, bina açma ve sirkat gibi suçlarda artış olduğu görülmektedir. Yine aynı tarihler arasında bölgemizde 575 kabahat meselesi meydana gelmiştir. Bu meselelerle ilgili soruşturmalar da devam etmektedir. 411 meselenin soruşturması tamamlanıp Mahkemeye sevk edilmiştir. 164 meselenin ise tahkikatı halen devam etmektedir. “

Güzelyurt’ta 156 dosya

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen adli yılı açılışında mahkemeyi bilgilendiren Güzelyurt Polis Müdürü Barış Sel ise Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında Cürüm dosyası olarak 156 tane dosya mevcut olduğunu, bunların 96 tanesinin mahkemeye sevk edilip, 60 tane dosyanın ise soruşturma altında olduğunu belirtti. Sel, Ocak-Eylül ayları arasında Güzelyurt bölgesinde 213 kişinin değişik suçlardan dolayı tutuklandığını ifade etti.

Gazimağusa’da bin 260 tutuklama

Gazimağusa bölgesinde ise 2022 yılı içerisinde, bin 260 kişinin çeşitli suçlar nedeniyle tutuklandığı ifade edildi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen adli yıl açılışında mahkemeyi bilgilendiren Gazimağusa Polis Müdür Yardımcısı Aziz Nizamoğlu, 2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasında 434 cürüm, 495 kabahat dosyasının tanzim edildiğini, toplam bin 260 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İskele’de 153 dosya

İskele Polis Müdür Yardımcısı Rüstem Tunçtaşlı da İskele bölgesinde, 2022 yılı ocak-eylül ayları arasında 153 cürüm ve 196 kabahat dosyası tanzim edildiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022, 10:43