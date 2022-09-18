Peki şimdi ne olacak?

Yerel seçimlerin 25 Aralık’ta yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de ilan edildi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) uzlaşarak Meclise götürdüğü ve onaylanarak yayımlanan yasa beraberinde sorunları da doğuruyor.

Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimlerin 27 Kasım’a ertelenmesini ve belediye başkanlarının görev süresinin uzatılmasını öngören yasayı iptal etmesinin ardından UBP ve CTP’nin uzlaşıya varmasıyla ortaya atılan 25 Aralık tarihi hukukla çelişiyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik önceki gün yaptığı açıklamada “Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazetede yayınlanması sonrasında Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyet üyelerinin görevleri kesin olarak sonlanmıştır” ifadelerini kullanırken, iptal kararının 7 Eylül’de Resmi Gazetede yayınlandığı, o tarihten sonraki işlemlerin ‘mahkeme kararına aykırı’ olduğu ifade ediliyor.

Vatandaşlar ülkede kaos yaşandığını düşünüyor

UBP ve CTP’nin önceki gün ‘yıldırım hızıyla’ karar üreterek yerel seçimlerin 25 Aralık’ta yapılmasına ilişkin meclisten geçirdikleri yasanın da uygulanamayacağı, yani seçimlerin yapılamayacağı da belirtilirken, vatandaşlar da yaşanan kaostan şikayetçi oluyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını yerinde ve doğru bulurken, ülkenin kaosa sürüklendiğini düşünüyor. Vatandaşlar, 24 Aralık tarihinin de şikayet edilmesi halinde iptal edilebileceğini belirtti.



Ömer Gür

“Belediye seçimlerinin ertelenmesi yasasının meclisten geçtiği ilk günden beri iptal edileceği belliydi. Anayasaya aykırılığı zaten açık şekilde ortadaydı. Anayasa bu seçimlerin 4 yılda bir yapıldığını söylese de birileri bunu görmezden geldi ve mahkemelerin de onlar gibi davranacağını zannetti. Belediyeler reformu adını verdikleri deforme ettikleri yasada birkaç maddesi ile anayasaya aykırıdır ve onun da iptal edileceğini düşünüyorum. Tam bir kaos ortamı içerisindeyiz. Yaşananlara sadece gülüyorum.”

Ahmet Varol

“Belediye seçimlerinin ertelenmesi yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olmasını doğru buluyorum. Ulusal Birlik partisi içerisinde birçok sorun yaşanıyor. Bu kadar zamandır yaşananlardan görüyoruz ki bence hepsi yalancıdır. İki yıl içinde üç kez parti başkanı değişen bir parti kesinlikle gelecek için bizlere güven vermiyor.”

Doğay Adal

“Belediye seçimlerinin ertelenmesi yasası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ben alınan bu kararı doğru ve yerinde bir karar olarak görüyorum çünkü anayasaya aykırı bir yasaydı. Ancak şöyle bir sorun daha var; belirlenen yeni tarih de yine şikayet edilirse ve anayasaya aykırılığı gündeme gelirse bizleri tam bir kaos ortamı bekleyecektir.”

Mehmet Saygıer

“Daha önce meclisten seçimleri erteleyenler anayasayı ihlal ettiklerini söylemişlerdi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi de bu yasayı aykırı bulduğu için iptal etti. Şu anda Anayasa Mahkemesinin bu suçu işleyenleri yargılamak ve tutuklaması gerekiyor. Anayasada yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılacağı söyleniyor. Burada suç anayasayı ihlal edip seçimleri erteleyenlere oy verenlerdedir. Seçimler alınacak ani bir kararla hemen yarın yapılmalıdır. Seçimler ne kadar erken yapılırsa anayasayı o kadar az çiğnemiş olacaklar.”

Hüseyin Deveciler

“Belediye seçimlerinin ertelenmesi, yasanın iptal edilmesi yargıya olan güvenimizi daha da güçlendirdi. Ulusal Birlik Partisi içten içe kaynıyor ve kendi iç hesaplaşmaları halka da yansıyor. Ulusal Birlik Partisinde özellikle son zamanlarda yaşananlar güven sarsıyor ve parti bizlere kesinlikle güven vermiyor.”

Ömer Yalçın Osmanbuba

“Belediye seçimleri ile ilgili erteleme yasası Anayasa Mahkemesi tarafından aykırı bulunup iptal edildi. Bu karar doğru bir karardır. Parti tutan birisi değilim ancak bu yaşananları doğru bulmuyorum. Ülke bir anda kaosa sürüklendi. Bu işin içinden nasıl çıkılacak bilmiyorum.”

Yüksek Mahkeme Başkanı ne demişti

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Adli Yıl'ın başlangıcı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

Şefik, Anayasa’ya göre Haziran 2022’de yapılması gereken yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliği ile iptal edildiğini hatırlatmıştı.

Şefik, artık Haziran 2022’ye dönüşün ve Anayasa’da belirlenen şekilde seçim yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar usulünce geçirilen her mevzuat yürürlüktedir, geçerlidir ve bağlayıcıdır. Yüksek Seçim Kurulu da, ne kadar yargıçlardan oluşursa da, yürürlükte olan mevzuata uymakla ve buna göre seçimi yönetmekle görevlidir” demişti.

Bunun ülkede bir karmaşaya sebep verdiğini söyleyen Şefik, hazirandan sonra görev süreleri biten belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyet üyelerinin görevlerinin Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra kesin olarak sonlandığını ifade etmişti.