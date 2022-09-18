‘Beni kimse aramadı’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili eski bakan Sunat Atun, Temmuz’da elektrik sıkıntısı yaşanan dönemde elektriksiz kalınmasına neden olan kararlardan kendisinin sorumlu olmadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Sunat Atun, yurt dışında gittiği tarihi açıklarken, telefonun hep açık olduğunu ifade etti. Atun, “Dolayısı ile Sayın Başbakan isteseydi bana ulaşabilirdi” dedi.

Gazimağusa Milletvekili eski bakan Sunat Atun, Temmuz’da yakıt alımıyla ilgili gelişmeleri şöyle anlattı:

“Başbakanın yeni başbakan olduğu tarih 12 Mayıs 2022 tarihidir. Benim Yurtdışına çıktığım tarih ise

1 Temmuz 2022 idi. Yurt dışında olduğum sürede telefonlarım kapalı değildi. Dolayısı ile Sayın Başbakan isteseydi bana ulaşabilirdi.

Anımsanacağı gibi, yürürlükte olan son ihaleye göre yüklenici son yakıt tankerinin 20 Haziran 2022 tarihinde geleceğini ifade etmiş, buna rağmen bu tarih geçtikten sonra gemi bağlantısı yapamadığını ve artık sevkiyat yapamayacağını KIB-TEK’e bildirmişti.

KIB-TEK’te bunun üzerine temasta olduğu TPIC’le bağlantı yapmaya çalışmaktaydı. Bu çalışmaların her aşamasından Sn. Başbakan haberdar idi.

Haziran ayının son haftasına denk gelen bir gün, tüm ülkenin yaşamını etkileyen bu konuyu Sn. Cumhurbaşkanına aktarmak üzere öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanlığı ofisine gittim. Sn. Büyükelçi’nin de tesadüfen bulunduğu ortamda durumu anlattım.

Yine aynı ortamda, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Dönmez’i de telefonda arayarak, zor bir durum içerisine girmek üzere olduğumuzu ilettim.

Sn. Bakan bana konunun üzerinde ciddiyetle çalıştıklarını, Malta’da %1 kükürt içeren Fuel oil yüklemek üzere çalışma yapıldığını, geminin yükleme limanına varması, dolumun yapılması ve adaya gelişin 6-8 gün süreceğini, bu esnada ülkemizin yakıtsız kalmaması için de %3 kükürt oranlı fuel oilin 2021 yılında olduğu gibi kara tankerleri ile taşınarak yaşanabilecek sıkıntının önlenebileceğini ifade etti. TPIC’in teklifi gemi navlunu + $5 (beşdolar) idi.

Bu gelişme üzerine, Sn. Cumhurbaşkanı Tatar, hemen Sn. Başbakan Ünal Üstel’i arayarak gelişmeden haberdar etti ve ülkenin karanlıkta kalmaması için en gerçekçi çözümün bu olduğunu belirtti.

Ancak Sn. Başbakan bir yıl önce içinde yer aldığı hükümetin onayladığı %3 kükürt oranı ile yakıt alınmasını bu kez yaşanabilecek kriz kendisine ifade edilmesine rağmen yasalara aykırı iddiası ile reddetti.

Ama sonra ne olduysa oldu ve yokluğumda yönetim kurulu üyeleri değiştirilerek TPIC yerine başka firmalardan pahalı alımlar yapıldı. Çok ilginçtir; son zamanlarda yaşananlar o beni ziyaret eden beyefendinin o gün söylediklerini doğrular nitelikte oldu.”

İstifa nedenini de açıkladı

İstifa gerekçelerinden birinin de teklif değerlendirme sürecinde yaşananlar olduğunu belirten Atun, şunları ifade etti:

“İstifa gerekçelerimde esasları teşkil eden nedenlerden birisi de, KIB-TEK’in akaryakıt alımı için teklif daveti yapması ancak KIB-TEK yönetiminin teklifleri değerlendireceği yerde Başbakanlık müsteşarlığının teklifleri toplayıp kazananı belirlemesidir. Bana göre neden böyle yapıldığı üzerinde durulmalıdır. Halkımız bu noktada bilmelidir ki, o dönem adı geçen teklif daveti TPIC’e ulaştırılmamış ve bu şekilde TPIC teklif süreci dışında kalmıştır. Bunu tekliflerin açıldığı günün akşamı bizzat TPIC Genel Müdürü’nden öğrendim. Neden teklif vermediklerini sorduğum TPIC Genel Müdürü, kendilerine çağrı gelmediğini ve konudan habersiz olduklarını bana bizzat ifade etmiştir.”