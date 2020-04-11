Dolar kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,73, altının gram satış fiyatı yüzde 4,48, avro/TL yüzde 1,18 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,22 değer kaybetti

BIST 100 endeksi, en yüksek 97.482,88, en düşük 90.630,58 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,73 artarak 96.470,97 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 kazançla 363,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,46 artışla 2.415,00 lira oldu. Geçen hafta 565 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 590 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,22 değer kaybıyla 6,6830 lira, avro ise yüzde 1,18 artışla 7,3180 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 8,17 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa yüzde 0,66 değer kazandı

Öte yandan Borsa İstanbul'da dün BIST 100 endeksi, 636,53 puan artarak 96.470,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 366,88 puan ve yüzde 0,38 değer kazanımıyla 96.201,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 95.352,47 puanı, en yüksek 97.482,88 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 96.470,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,34, teknoloji endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 826,35 puan ve yüzde 0,72 artışla 115.239,51 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 242'si prim yaptı, 156'sı geriledi. Garanti Bankası, Pegasus, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Net Holding 1,78 1,62 9,88

Pegasus 50,95 46,68 9,15

Çelebi 79,10 72,95 8,43

Gözde Girişim 3,47 3,24 7,10

Gübre Fabrikaları 15,20 14,48 4,97

Güneş Sigorta 2,34 2,24 4,46

Anadolu Hayat Emeklilik 5,69 5,45 4,40

Şişe Cam 4,61 4,42 4,30

Global Yatırım Holding 2,88 2,77 3,97

Tümosan Motor ve Traktör 5,10 4,92 3,66

Enka İnşaat 6,50 6,28 3,50

İş Yatırım Menkul Değerler 4,22 4,08 3,43

Doğuş Otomotiv 7,71 7,47 3,21

TAV Havalimanları 18,36 17,81 3,09

Karel Elektronik 14,13 13,71 3,06

Aksigorta 4,79 4,65 3,01

İş Finansal Kiralama 3,15 3,06 2,94

Borusan Mannesmann 9,11 8,86 2,82

Bim Mağazalar 51,65 50,50 2,28

Doğan Holding 1,57 1,54 1,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)