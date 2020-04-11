Yeni bir kriz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber’in “15 bin test yapalım ”önerisine sert çıkıştı.

Pilli, “Kurşun az ve düşman çoksa, kurşunu stratejik kullanmalıyız” ifadesiyle test kitlerinin yeterli olmadığını söyledi.

Pilli, "Birileri, 15 bin, 20 bin test yapalım diyor. Nasıl taramak? Hangi kitlerle taramak?" diye sordu.

Bakan Pilli, kitlerin çok önemli olduğunu ve hiçbir testi boşa kullanmak istemediklerini belirtti. Pilli, salgın nedeniyle kit bulmanın ve ülkeye getirmenin zor olduğuna dikkat çekti.

Önümüzdeki hafta testlerin arttırılması yönünde adımlar atacaklarını belirten Pilli, "önceliğimiz hiçbir vakanın kaçırılmamasıdır" dedi.

Kurşun az düşman çok

Bakan Pilli, "kurşun az ve düşman çoksa, kurşunu stratejik kullanmalıyız" diyerek, testlerin, maksimum fayda alacak yönde kullanılacağını kaydetti.

"Bizim stratejimiz, temaslılarla ilgili çemberi genişletmektir" diyen Pilli, "Birileri, 15 bin, 20 bin test yapalım diyor. Nasıl taramak? Hangi kitlerle taramak?" diye sordu.

3 tür kitin bulunduğunu, bunlardan en çok iki tanesinin kullanıldığını, birinin 15 dakikada sonuç veren hızlı kitler, diğerinin ise daha güvenli olarak ifade edilen PCR testler olduğunu belirten Pilli, "Her testin bir avantajı bir de dezavantajı vardır. Ama bir testin de üstünlüğü vardır. Onlar da PCR testleridir. Hızlı tersler daha az güvenlidir" dedi.

Bizim 5 bin tane PCR testimiz yok

Ülkedeki 15 bin kişinin gelişi güzel, hızlı testlerle taranması ve 5 bin kişinin 'hızlı test sonuçlarına göre' pozitif çıkması halinde, hızlı teste güven olamayacağından, bu 5 bin kişiye PCR testi yapılması gerekeceğini belirten Pilli, "Bizim 5 bin tane PCR testimiz var mı? Yok. 5 bin kişiyi izole edelim diyemeyiz, evlerinizde izole olun diyemeyiz" dedi.

Hiçbir konuya tek başına karar vermediğini, herkesle çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Pilli, "Biz de insanların işlerine yeniden başlamasını, evlerine ekmek götürebilmelerini istiyoruz. İnsanların sosyal yaşantılarını biz de düşünüyoruz. Ama elimizdeki testleri faydalı bir şekilde kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

Mevcut çalışmalarımızı genişleteceğiz

Önümüzdeki haftadan itibaren, her bölgede 'güvenilir' testler yapacaklarını belirten Pilli, "Ben buradan gönderme yapmıyorum. Sadece görüşlerimi ifade ediyorum" diyerek, "mevcut çalışmalarımızda değişiklik olmayacak ama mevcut çalışmamızı genişleteceğiz. Gizli vaka var mı, yok mu, önümüzü göreceğiz. Mermilerimizi hedefe yönelik kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Gemi batarsa, sadece Ali Pilli değil, herkes batar

"Bu bir salgındır, savaştır" diyen Pilli, bu süreci Sağlık Bakanlığı'nın tek başına götüremeyeceğine dikkat çekerek, "Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Hep beraber elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

"Bu savaşı kaybedersek kimse kalmaz" diyen Pilli, "gemi batarsa, herkes batar... Sadece Ali Pilli değil, herkes" ifadelerini kullandı.

Sibel Siber ne demişti?

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, epidemiyolojik çalışmanın şart olduğuna dikkat çekerek böylesi bir çalışma sonrası sokağa çıkmanın kademeli olarak başlayabileceğini, bunun da fazla bir zaman almayacağını söylemişti. Sibel Siber, komite olarak yaptıkları çalışmalara göre devletten herhangi bir talepte bulunmadan, bağışlardan sağlayacakları 15 bin test kiti ile 4-5 günlük bir süre zarfında ülke genelinde epidemiyolojik çalışmayı tamamlayabileceklerini ifade etmişti.