KKTC'de vaka sayısı 99'a yükseldi

Kuzey Kıbrıs’ta dün 3 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi, toplam sayı 99’a yükseldi. Tespit edilen 3 vakadan birinin İngiltere’den gelen kişi olduğu belirtildi.

Diğer iki vakanın da İngiltere’den gelenlerin karantinada tutulduğu Girne’deki Riverside otelin Vietnam uyruklu çalışanları olduğu öğrenildi.

Şimdiye kadar 3 bin 890 test yapıldığı, 44 kişinin taburcu edildiği, 52 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yoğun bakımda bulunan bir kişinin durumunun stabil olduğu belirtildi. Bu arada 75 Riverside çalışanının bugün karantinaya alınacağı belirtildi. Diyalog’a konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, pozitif çıkan otel çalışanlarının yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, çalışanların koğuş gibi yerlerde iç içe yaşadıklarını söyledi. Ataser, otel çalışanlarının karantinaya alınacağını belirtti.

275 test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta dün 275 test yapıldı. Yapılan testler sonucu 3 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Son gelişmeleri değerlendiren Ali Pilli, son 24 saatte 3 yeni vaka tespit edildiğini ifade etti. Bakan Pilli, toplam vaka sayısının 99’a yükseldiğini dile getirdi.

Şimdiye kadar toplam 3890 test yapıldığını, 44 kişinin taburcu edildiğini, 52 kişinin de tedavisinin devam ettiğini kaydeden Bakan Pilli, yoğun bakımda bulunan bir kişinin durumunun stabil olduğunu dile getirdi.

Bakan Pilli, dün belirlenen pozitif vakalardan birinin bu hafta İngiltere’den gelerek karantinada tutulanlar arasından, iki vakanınsa İngiltere’den gelenlerin karantinada tutulduğu oteldeki iki çalışan olduğunu kaydetti.

Riverside çalışanları karantinaya alınacak

Öte yandan yapılan testler sonucu tespit edilen 3 vakadan 2’sinin Girne’ye bağlı Alsancak’ta faaliyet gösteren Riverside çalışanları olduğunun ortaya çıkması bölgede paniğe neden oldu.

Diyalog’a konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, pozitif çıkan otel çalışanlarının yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, çalışanların koğuş gibi yerlerde iç içe yaşadıklarını söyledi. Ataser, diğer çalışanlara da virüs bulaşmış olabileceğini ifade ederek, 75 Riverside çalışanının bugün karantinaya alınacağını açıkladı. Ataser, Riverside otelin bu iş için uygun olmadığını söylediğinde çok tepki aldığını fakat gerçekleri söylediğini açıkladı. Ataser hükümete de çok kızgın olduğunu vurguladı.

Bakanlık asılsız haberleri yalanladı

Bu arada Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, sosyal medyada yer alan yurtdışından gelenlerin karantinaya alınmadan evine gönderildiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Bakanlık Müsteşarı Çaygür yaptığı açıklamada dün sosyal medyada yer alan “Ankara’dan gelen uçakta bulunan 6 kişinin Sağlık Bakanlığı’nın izni ile ev karantinasına gönderildiği” iddialarının tamamen asılsız olduğunu kaydetti.

Çaygür, " Ülkemize Ankara’dan gelen uçakta bulunan ve revizyon protez ameliyatı olan bir hastamız, tedavisinin devam etmesi gerektiğinden sadece bir yakını ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır" dedi.

Çaygür, öte yandan yine sosyal medyada yer alan “Kumyalı’da 83 yaşındaki bir vatandaşımızın torpille ev karantinasına gönderildiği” iddialarının da tamamen yalan ve yanlış olduğunu açıkladı.



Corona tablosu

Dün yapılan Test sayısı:275

Yeni vaka: 3

Toplam test sayısı: 3890

Vaka sayısı: 99 (31 Alman)

Aktif vaka sayısı: 52

Yoğun bakım: 1

İyileşen vaka sayısı: 44 (29 Alman)

Ölen hasta sayısı: 3 ( 2 Alman)

Karantinadaki vatandaş: 958

Karantina süresi biten: 699

Bölgelere göre dağılım:

Lefkoşa:...................7

Gönyeli:....................2

Mağusa:...................2

Beyarmudu:..............3

Girne:.......................1

Lapta:.......................10

Alsancak:.................4

İskele/Karpaz:..........15

Lefke:........................1

Yurtdışından Gelen:..7