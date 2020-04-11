75 milyon ödenecek

Melis GÜNEL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özel sektörde çalışan ve 13 Mart tarihi itibarıyla sosyal sigorta dairesinde kaydı bulunan yaklaşık 50 bin kişiye 4 Mayıs tarihinden itibaren bin 500 lira ‘işsizlik desteği’ sağlanacağını açıkladı. Sucuoğlu Diyalog’a yaptığı açıklamada KKTC ve TC vatandaşlarının yanı sıra 3’üncü ülke vatandaşlarının da bundan yararlanacağını söyledi.

Mayıs ayı ödemeleri için yaklaşık 75 milyon lira harcanacağını belirten bakan Sucuoğlu, bu kaynağın Çalışma Bakanlığı kaynaklarından karşılanacağını ifade etti. Sucuoğlu; İhtiyat Sandığı’nda parası olan 50 bin kişiye de 5 ay boyunca ayda 2 bin lira tutarında para çekme hakkı sağlanacağını açıkladı.

Ekonomik destek Mayıs’ta verilecek

Bakan Sucuoğlu, devlet tarafından yapılacak bin 500 liralık ekonomik yardımın 13 Mart’ta sigortada kayıtlı olan ve işyeri kapalı olan herkesi kapsayacağını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, sigorta ödemesinin eksikliğine bakılmaksızın ve sektör ayrımı yapılmaksızın hem Türkiye Cumhuriyeti (TC) hem de 3’üncü ülke vatandaşları dahil herkesi kapsayacağını ifade etti.

Sucuoğlu, ayrıca tüm bu ödemeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesinden 75 milyon TL ayrıldığı bilgisini paylaştı. Sucuoğlu, bu kaynağın Çalışma Bakanlığı kaynaklarından karşılanacağını ifade etti. Sucuoğlu yaklaşık 50 bin kişiye 4 Mayıs tarihinden itibaren bin 500 lira ‘işsizlik desteği’ sağlanacağını açıkladı.

Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’nda parası olan 50 bin kişiye de 5 ay boyunca ayda 2 bin lira tutarında para çekme hakkı sağlanacağını açıkladı.

Sosyal Sigortası yatırılmayan kişiler hakkında da bilgi veren Sucuoğlu, “Sigortası yatırılmayanlar Bakanlığımız kapsamı dışındadır. Bizim düzenlediğimiz katkı, kayıt altına alınmanın gerekliliğini de ortaya koymuş oldu. Ama bu insanlarda bizim vatandaşımız, dolayısı ile onlar içinde sosyal hizmetlerden bir katkı alabilmeleri için çalışma yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

Başvurular yalnızca online sistem üzerinden yapılacak

Yapılacak tüm ödemelerin online sistem üzerinden yapılacağı bilgisini veren Sucuoğlu, böylelikle Bakanlık önünde de herhangi bir birikme olmayacağını vurguladı. Bakan Sucuoğlu, başvurular için 20 günden fazla bir süre olduğunu, pazartesi günü yol haritasının çizileceğini ve ondan sonra kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Casino çalışanları yararlanamayacak

Bakan Sucuoğlu, bin 500 TL’lik ödenekten yararlanamayacak olan kesimleri de açıkladı.

Sucuoğlu, “Yurt dışına çıkanlar ve orada bulunanlar, casino çalışanları ve açık olan işletme çalışanlarını kapsamayacak” dedi. Bakan Sucuoğlu, “Casino çalışanları birkaç aylık süre için destek alabilirler ama daha uzun sürerse diye de bir çalışma yapmaktayız. Onu da önümüzdeki hafta açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 12:23