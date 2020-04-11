Biri hastaneye  diğeri hücreye

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Gülseren bölgesinde birlikte kalan İsmail Er (19) ile Hamza Orhan’ın (36) mutfak temizlik kavgası kanlı bitti.

Mutfak temizliği yüzünden çıkan kavgada zanlı Er, Orhan’ı sırtından ve ayağından bıçakladı.

Hamza Orhan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayın 9 Nisan 2020 tarihinde, saat 23.30’da Efe Apartmanı daire 5 adresinde meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Er ile Orhan’ın mutfak temizliği konusunda tartıştıklarını söyledi. Polis, tartışma esnasında Er’in Orhan'ı sağ baldır kısmı, sağ ayaküstü ve kuyruk sokumundan bıçakladığını ifade etti.

3 gün hücrede kalacak

Hamza Orhan’ın, Mağusa Devlet Hastanesi Acil Serviste müşahede altına alındığını kaydeden polis, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.