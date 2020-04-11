Tatar’a takdim edildi

Başbakan Ersin Tatar dün Başbakanlık’ta Aksa Enerji’den bir heyeti kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmeye Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.

Aksa Enerji adına ziyarette bulunan Santral Müdürü Şener Şentürk Enerji ihtiyacını karşılamak için Aksa’nın KKTC’nde 17 yıldır hizmet verdiğini hatırlatarak Aksa Enerji olarak, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yardım Fonu’na 2,5 milyon TL bağışta bulunmak üzere bu ziyareti gerçekleştirmekte olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs halkına verdiği destek için Aksa Enerji’ye teşekkür etti. Olağanüstü bir durumdan geçilmekte olduğunun altını çizen Başbakan bu küresel salgının gerçekten büyük sıkıntı yarattığını, ekonomide ciddi sıkıntılara yol açtığına dikkat çekerek “kendi insanımıza sahip çıkma adına, karnı tok olanın karnı tok olmayana bakmasının, sahip çıkmasının hem devlet, hem de kurum, kuruluş ve sivil toplumun görevidir” dedi.

Şentürk: Bu zor günleri birlikte aşacağız

Aksa Enerji Kalecik Santral Müdürü Şener Şentürk de yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü koşullar doğurdu. Hepimiz daha önce deneyimlemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu zor günleri birlikte yaşıyoruz ve birlikte aşacağız. Bugün yaptığımız 2,5 milyon TL’lik bağış umuyoruz ki salgınla mücadele kapsamında bazı yaraları sarar. Biz Aksa Enerji olarak geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın yanındayız, gelecekte de olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için daha sağlıklı ve güzel bir geleceği birlikte kuracağız.” ifadesini kullandı.

Tatar: Mücadele gevşemeden devam ettirilecek

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, “Alınan kararlarla vaka sayısının yatay seyretmekte olmasına karşın Covid-19’la mücadelenin hiç bir gevşemeden devam ettirileceğini” vurguladı.

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Başbakan Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı’na Covid-19’la mücadelede gösterdiği destek dolayısı ile teşekkür etti.

Başbakan Tatar, “ Covid-19 mücadelesinin bir noktaya gelmesinden sonra, Başbakanlık Bilim Kurulu, Başbakanlık Covid-19’la Mücadele Konseyi, Sağlık Bakanalığı Danışma Kurul’nun da görüş ve önerileri alınarak hangi sektörlerin ne zaman açılacağının belirleneceğini ,ama her hangi bir aceleleri olmadığını, halkın sağlığını her şeyden önde gördüklerini” vurguladı.

Başbakan Tatar şöyle konuştu:

“ Önümüzdeki dönemde yerli istihdama, yerli üretime ve yerli tüketime önem vereceğiz. Biz şu ana kadar doğruyu yaptık. Kendimizi izole ettik, koruduk. Elimizdeki imkanlara göre, sosyal adalet anlayışı ile halkımıza gerek kamu, gerekse özele yapmamız gerekenleri yapıyoruz. 800 Alman turisti ülkemizde tuttuk. Binlerce vatandaşımıza, öğrencimize Devlet olmanın bilinci ile sahip çıktık, ülkemize getirdik. Önümüzü şu anda göremiyoruz ama bu iş çok uzun gitmez, Mayıs ayında ekonominin çarkları dönmeye başlarsa, Maliye Bakanlığı’nın tahsilatları normelleşme yoluna girerse, o zaman insanımız için bir takım yeni imkanlar daha yaratabiliriz.”

“Çekler konusunda ahlaksızlık yapılmasın”

Bir soru üzerine de hesabında para olanın çekini ödememesinin ahlaksızlık olduğunu ifade eden Başbakan Tatar şöyle konuştu:

Piyasaya baktığımda iş yerleri kapalı, iş yerleri tahsilat yapamıyor. Binlerce çek takasa gittiğinde arkaları yazılır insanlar günün sonunda çek yasağına girer. Bir takım tahribat olur. Bu kararı alırken ekonominin geneline baktık. Elbette şuanda mal vermiş ve ellerinde çek olan insanlar çeki tahsil edemiyor. Biz zaten kredisi olmayan parası olmayanlar için yaptık. Ama parası olanın bankada limiti olanın bunu ödememesi ahlaklı değildir. Böyle Ahlaksızlık olmaz bunun bir cezası olur. Merkez bankası orada bankalar orada. Çeki yazdın, malı aldın sen de başkasına sattın paranın olmasına rağmen çeki ödemiyorsun. Limitinin olmasına rağmen. Bu ahlaksızlıktır. Bunu kabul edemeyiz. Burada sisteme bir görev düşüyor bunu yapan kimse tespit etmek gerek. Sistemin devam etmesi için çeki verenin ödemesi gerek. Merkez Bankası’ndan raporları istedim. Düzenleme yapılabilir. Şuanda kesin yorum yapmak erken. Piyasanın bir dengeye oturacağına inanıyorum. Çekini ödemeyene güven azalır bir daha eski durumuna gelmez.

“Kriz ortasında kabine değişikliği doğru olmaz”

Başbakan Tatar kabine değişikliğine nasıl baktığına ilişkin bir başka soru üzerine ise şunları söyledi:

“Bu konuları gazetelerde, televizyonlarda konuşmak, tartışmak doğru değildir. Zamanı geldiğinde düşünülebilir. Bugün o gün değildir. Şu anda bu kriz ortamında bu şekilde bir şey doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda siyasetin gereği her şey olabilir.”

Başbakan Ersin Tatar, Meclis kararı doğrultusunda Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruyu da yanıtladı ve “ bunun Covid-19’la mücadeleye bağlı olduğunu” söyledi.

“ İnsanların boğazına sarılmak ahlaki değildir”

Başbakan Ersin Tatar, kira konusundaki bir soru üzerine ise “ bu konular hukukun sorunudur ama bir insan böylesi bir ortamda “kirasını ödeyemiyorsa mesele karşılıklı anlayışla çözülmesi lazımdır. Devletin her noktada çıkıp da ortaya bir şey koyması kolay ve uygulanabilir değildir. Böylesi bir ortamda ödeyemeyecek durumda olan insanların boğazına sarılmak hiç de ahlaki ve vicdani değildir.” Dedi.

Başbakan Tatar, “ vatandaşların okul taksitlerini ödediğini ancak karşılığını tam olarak alamadığını “da anımsattı ve “ bu durumda bu ödenen ama karşılığı alınamayan para yeni dönemde ödenecek miktara avans olarak sayılması lazımdır” diye konuştu.