Kuralsızlığa prim yok

Girne Belediyesi, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla bölgede yer alan işletmeleri sürekli bir program dahilinde denetlediğini açıkladı.

Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta içerisinde, Covid-19 ile ilgili hijyen önlemleri yetersiz bulunan toplam dört süpermarket işletmesi kapatılarak mühürlenirken, 24 saat boyunca kapalı kalan işletmeler, gerekli önlemleri yerine getirdiğinden yeniden faaliyetlerine izin verildi.

Açıklamaya göre, toplum sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimlerde, gıda güvenliği ile ilgili kriterlerin yanında Covid-19 salgının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulunun alınması gerekli gördüğü tedbirlere uyulup uyulmadığı da denetleniyor.

Soyel: Marketlerde önlem şart

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, market içerisinde aşırı kalabalıklaşmanın önlenmesi, vatandaşların 2 metre mesafe sınırının sağlanması, markette görevli personelin eldiven ve maske kullanımı yanında; girişlerde eldiven ve el dezenfektanı sağlanması yasal olarak zorunlu tedbirler olduğuna dikkat çekti.

Marketlerden alınan gıdaların ambalajları dezenfekte edilecekse çok dikkatli yapılması sağlanması gerektiğine işaret eden Soyel, ambalaj üzerinde kalacak dezenfektan kimyasalının gıdaya bulaşmasının da başka sağlık riskleri yaratabildiğini belirtti.

Güngördü: Rutin kontroller devam edecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de toplum olarak evlere kapanılan bu kritik karantina süreciyle birlikte, hayatın devamlılığını sağlamak adına çalışmak durumunda olan tüm işletmelerin; Bakanlar Kurulunun açıkladığı kararlar doğrultusunda hizmet vermesi yaşamsal önem arz ettiğine işaret etti.

“Bunun kontrolü ve takibi için de seferber olan Belediye ekiplerimizin rutin kontrolleri devam edecek; değerli halkımızın içi rahat olsun, uygunsuzlukların tespiti durumunda da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır” diyen Güngördü, “Bu noktada tüm toplumumuzu duyarlılıkla kurallara uymaya davet eder, hassasiyetle kendi önlemlerini alan örnek işletmelere de yürekten teşekkür ederim” dedi.