Borsa bugün yeni bir güne hazırlanırken, geride bırakılan haftada yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,11 kazançla 1.441,33 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 1.400,15 puanı, en yüksek 1.444,79 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,88 artışla 1.349,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,31 kazançla 2.691,50 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,69 primle 1.120,17 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,51 kazançla 1.897,58 puana yükseldi.

Bagfaş en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 19,80 ile Bagfaş oldu. Onu yüzde 18,44 ile Kardemir (D), yüzde 18,16 ile Kartonsan izledi.



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,13 ile Jantsa Jant Sanayi, yüzde 8,41 ile Gözde Girişim, yüzde 6,85 ile Fenerbahçe Futbol şeklinde sıralandı.Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar lirayla Petkim, 7 milyar 215 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 972 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 69 milyar 90 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 63 milyar 866 milyon lirayla Ford Otosan ve 47 milyar 903 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geride bırakılan haftayı yüzde 2,57 artışla 483,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,52 kazançla 3 bin 208 liraya yükseldi.Doların satış fiyatı yüzde 0,80 değer kaybederek 8,2350 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,17 azalışla 10,0070 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,83, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,11 ile kıymetli madenler fonları oldu.