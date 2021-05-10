Her ilçeye bir müze

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, müze kurma çalışmaları süren tarihi Lefke Vasıf Palas, Güzelyurt Tren İstasyonu ve Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nde incelemelerde bulundu

Verilen bilgiye göre; Fikri Ataoğlu, Lefke Vasıf Palas’ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Vasıf Palas olarak bilinen tarihi binanın müzeye dönüştürülmesi için bir önceki bakanlık görevinde çalışmalar başlattıklarını ancak hükümet değişimi ile bu çalışmaların yarım kaldığını, 2017’de başlattıkları çalışmalara kaldığı yerden devam ettiklerini ifade etti.

Ataoğlu, “Ortaya koyduğumuz çalışmalarla çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, Lefke İlçemize yeni bir müze kazandırmış olacağız” dedi.

Ataoğlu ayrıca Haziran ayı ile birlikte çift PCR ve çift aşılama koşulu ile ülkeye turist gelebileceğini de anımsattı.



2017’de Lefke Belediyesi ile imar planı çalışmaları başlattıklarını kaydeden Ataoğlu, imar planı çalışmalarında son aşamaya geldiklerini, Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenecek Halkın Katılımı toplantısı ile birlikte Lefke İmar Planının hayata geçeceğini kaydetti.

CMC ile ilgili sözleşme mahkemelik

CMC maden ocağı ile ilgili ise Ataoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile CMC maden alanının temizlenmesi ile ilgili olarak yapılan sözleşmenin mahkemelik olduğunu hatırlattı.

Kaya: İmar Planı kesintiye uğradı

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da yaptığı konuşmasında, “İmar Planı çalışmaları da uzun bir süredir kesintiye uğramasına rağmen, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine gelir gelmez ortaya irade koyarak, çalışmaların yeniden sürdürülebilmesine katkı koyan Bakan Ataoğlu’na teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Özçınar: Bölge canlanacak

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmasında, “Önemli olan bu tarihi restorasyona insanlarımızın anlam katmasıdır. İnanıyorum ki, bölgemizin canlanmasına büyük katkısı olacaktır” dedi.

