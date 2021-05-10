Bu tutum kabul edilemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, AB tarafından KKTC’ye gönderilen Coronavirüs aşılarının miktarının yüzde 6,3 civarında olduğunu ifade ederek, “Oysa hakkımız en az yüzde 20… Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin” dedi.
Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği (AB) tarafından KKTC’ye gönderilen aşı miktarını eleştirdi.
CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin!” diyerek, “Durmadan Sarayönü'ne konuşmak yerine yapılması gereken işler bunlar işte” ifadelerini kullandı.
Bir yalvar sahiplerine