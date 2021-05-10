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Bu tutum kabul edilemez

Erhürman, AB’nin Kıbrıslı Türklerin hakkı olan aşı miktarının çok altında bir sayı gönderdiğini söyledi

Bu tutum kabul edilemez
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, AB tarafından KKTC’ye gönderilen Coronavirüs aşılarının miktarının yüzde 6,3 civarında olduğunu ifade ederek, “Oysa hakkımız en az yüzde 20… Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin” dedi.
Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği (AB) tarafından KKTC’ye gönderilen aşı miktarını eleştirdi.

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Erhürman, ulaştıkları verilere göre AB’den Güney Kıbrıs’a verilen toplam aşı sayısının 482 bin 965 olduğunu ifade ederek, “Pazartesi günü gelecek olanlarla birlikte bize ulaştırılan toplam aşı sayısı 30 bin 50 olacak. Yani yüzde 6,3 civarında. Oysa hakkımız en az yüzde 20” dedi.
CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin!” diyerek, “Durmadan Sarayönü'ne konuşmak yerine yapılması gereken işler bunlar işte” ifadelerini kullandı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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Turkish power
Turkish power - 5 saat Önce

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