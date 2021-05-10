Hayati tehlikesi var

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da önceki gün meydana gelen trafik kazasında taksi aracın çarptığı 65 yaşındaki Nusret Kayalar, ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Kayalar’ın kafatasında kırık tespit edildiği, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polisten alınan bilgiye göre; 8 Mayıs 2021 tarihinde yönetimindeki TPM 189 plakalı araç ile Eşref Bitlis Caddesi’ne dikkatsiz şekilde giriş yapan Birol Sabancı isimli sürücü, cadde üzerinde MB 529 plakalı motosikletiyle seyreden Nusret Kayalar’a çarptı.
Zanlı Sabancı dün tutuklama talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, yaralının hayati tehlikesi bulunduğunu ve şu anda yoğun bakım servisinde uyutulduğunu söyledi.
Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.