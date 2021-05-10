Kuzeyde 34, güneyde 269 yeni vaka 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 7 bin 60 test sonucunda 22'si yerel 34 vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise 109 bin 840 test sonucunda 269 yeni vaka belirlendi, 2 can kaybı yaşandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 3 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirlendi.

Vakaların 9'u Lefkoşa, 8'i Gazimağusa, 4'ü Girne ve 1'i İskele bölgesinden. Yerleşim yerlerine göre vakaların dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa Yenikent-3 ,K.Kaymaklı-1, Göçmenköy-1, Ortaköy-2, Gönyeli-2; Girne Merkez- 3, Zeytinlik-1; Gazimağusa Merkez-3 ,Vadili-1, Serdarlı-1, Yeniboğaziçi-1,Maraş-1 , Gülseren-1; İskele Boğaz-1.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 47.

Bileklik uygulaması sürüyor

Güvende kal uygulamasına bağlı son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısının 87;



Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısının 106; takip edilen toplam bileklik sayısının 1348; takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısının 2 bin 233 olduğu açıklandı.

Covid-19 genel durumu

Bakanlık Covid-19 genel durumuyla ilgili verileri de paylaştı:

Yapılan toplam test sayısı 1.058.041,toplam vaka sayısı: 6681, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 6121,tedavisi devam eden vaka sayısı 529, pandemi merkezindeki hasta sayısı 57, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 445, tetkikleri devam eden vaka sayısı 25, toplam kaybedilen hasta sayısı 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 2.

Güneyde rekor test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 109 bin 840 test neticesinde 269 yeni vaka belirlendi, 2 can kaybı yaşandı.

Rum haber kaynaklarına göre, hayatını kaybeden 79 yaşındaki kadın hastanın aşı geçmişinin bulunmadığı, 82 yaşındaki erkek hastanın ise aşı geçmişinin bulunduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs'ta salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 336’ya, vaka sayısı ise 69 bin 432’ye yükseldi.