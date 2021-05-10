"Sınır kapılarını hemen açın"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Ayşegül Baybars, Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers ile birlikte ve Gazimağusa İlçe Başkanı Tolga Özçelik, Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu ve ilçe yönetimi üyeleri eşliğinde ziyaretlerinde bulundu.

Halkın Partisi, Gazimağusa ve Lefkoşa’da yaptığı esnaf ziyaretleri sonrasında yazılı açıklama yaparak, halkın gündeminin ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu belirtti.

HP, ülkede yaşanan salgın nedeniyle esnafın durumunun “içler acısı” olduğuna işaret ederek, hükümete “esnafın sesini duyun ve bayram ertesinde kapıları günübirlik geçişlere açın” çağrısında bulundu.

HP ayrıca, hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte Covid-19 vakaların nereden bulaştığıyla ilgili bilimsel verilere dayalı bir analiz yaparak, bu çalışma ışığında sokağa çıkma saatlerini ve restoranların çalışma saatlerini gözden geçirmesini istedi.



Parti ayrıca, canlı müzik yaparak geçimini sağlayan müzisyenlerin canlı müzik yapmalarına kısıtlayan düzenlemeyi de eleştirerek, Bayram ertesi beklemeden restoran, kafe ve barların dış mekanlarında canlı müzik yapılmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.Açıklamada şöyle denildi:“Salgın nedeniyle çarşı esnafının durumu gerçekten içler acısıdır. Pek çok dükkan artık açılmıyor dahi. Hükümete daha önce yaptığımız çağrıyı yeniden hatırlatıyoruz, esnafın sesini duymaları gerekir. Bayram ertesinde Güney Kıbrıs ile PCR testi olanlara günübirlik geçişler açılmalıdır. Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark da dikkate alındığında kapılardan geçişlerin bu şekilde kontrollü kısa süreli geçişlerin sağlanmasıyla hem esnafımızı rahatlatacak şekilde çarşıda hem de açık pazarlarda bir hareketlenme olacaktır. Aynı şekilde benzin istasyonları ile süpermarketlerde ve ilaç satışlarında da olumlu yansımalar görülecektir.”