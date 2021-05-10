Gece kulüpleri 27 Mayıs’ta açılacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun, 8 Mayıs tarihinde açıkladığı ve Resmi Gazete’de yer alan ek tedbirlerdeki bir madde karmaşaya neden oldu.

Resmi Gazete’nin 832’nci sayfasında gece kulüplerinin 27 Mayıs’ta açılacağı, 834’üncü sayfasında ise internet kafelerin ve gece kulüplerinin 17 Mayıs’ta faaliyete başlayacağı ibaresi yer aldı.

Bu hata Resmi Gazete’nin dün yayımlanan sayısında düzeltildi; 17 Mayıs’ta sadece internet kafelerin açılacağı belirtildi.

Ancak bu düzeltme “gece kulüplerinin açılma kararının” iptal edildiği şeklinde yorumlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sadece Resmi Gazete’deki tarih hatasının düzeltildiğini, gece kulüplerinin 17 değil, 27 Mayıs’ta açılacağını belirtti.

Gece kulüpleri 17 değil 27 Mayıs’ta açılıyor

Bu arada Covid-19 ile mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar bugün yürürlüğe giriyor.

Bu ayın 17’sinde internet kafeler, 27’inde ise gece kulüpleri açılıyor.

Ayrıca 27 Mayıs’tan itibaren nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri yapılabilecek.

Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda aksi bir karar üretilmemesi halinde yukarıda belirtilen saat 21.00’dan başlayan sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verildi.

Bayram nedeniyle bir defaya mahsus ek charter seferler

Ayrıca, otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceği kaydedildi.

Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12 Mayıs’ta 6 uçuş, 13 Mayıs’ta ise 4 uçuş charter sefer düzenlenmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

27 Mayıs’tan itibaren işletmelerde canlı müzik yapılabilecek



Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27 Mayıs’a kadar ilgili işletmelerde (cafe, restoran, meyhane, park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verildi.Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27 Mayıs’tan itibaren canlı müzik yapılabileceği acıkandı.

Bazı ülkelerden ülkeye gelişler durduruldu

Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24 Mayıs’tan itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkeye gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verildi.

Gece kulüpleri 27 Mayıs’ta faaliyetlerine başlayacak

Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27 Mayıs’tan itibaren faaliyetlerine başlamalarına da karar verildi.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs’tan itibaren yapılmalarına karar verildi.

Takım sporları

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17 Mayıs’tan itibaren başlanması uygun bulundu. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütnamenin imzalanacağı kaydedildi.

Bayram yerleri kapalı

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması kararlaştırıldı.

Bayramda sadece çekirdek aile ziyaretleri yapılacak

Ülke bulaşın tekrar artmasını engellemek amacıyla Bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanması uygun bulundu.

Deniz gezi teknelerinin, 17 Mayıs’tan üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeleri uygun görüldü. Tur teknesinde görev yapan personelin yedi günde bir PCR testlerini yineleyecekleri, ayrıca belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

İnternet kafeler 17 Mayıs’tan itibaren açılacak

İnternet kafelerin 17 Mayıs’ta açılacağı duyuruldu.

Nişan, nikah, düğün…

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs’tan itibaren yapılmalarına karar verildi.

Karantinasız girişler için 10 Haziran’dan itibaren değerlendirme yapılacak

Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre (vaka sayısı, test pozitifliği, risk durumu vb) ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran’dan itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacağı açıklandı.

Market, mağazaları ve restoranların açılış saatleri

Marketlerin 07.00-20.00 saatleri arasında, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetlerin/sektörlerin 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhanelerin ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecekleri belirtildi.