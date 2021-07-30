Enflasyon 1,9 puan arttı

Türkiye Merkez Bankası, 2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III" bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, temel varsayımları ve kısa vadeli öngörüleri doğrultusunda, politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği bir görünüm altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirtti.

Bu çerçevede, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,8'e, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kavcıoğlu, "Böylece 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1,9 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik" ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu, "Öngörülerimiz, enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor." dedi.

Kavcıoğlu, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ithalat ve gıda fiyatlarını, küresel büyüme ve maliye politikası gibi dışsal unsurlar için varsayımları gözden geçirdiklerini ve güncellediklerini söyledi.

Ham petrol fiyatı varsayımlarını yukarı yönlü güncellediklerini, tarımsal emtia daha sert olmak üzere bazı emtia fiyatlarında son dönemde geri çekilmeler görülse de ithalat fiyatlarının genel seviyesinin nisan ayı projeksiyonlarının üzerinde kaldığını belirten Kavcıoğlu, "Bu doğrultuda 2021'e ilişkin ithalat fiyatları varsayımımızı yukarı yönlü güncelledik. Diğer yandan, uluslararası piyasalarda oluşan vadeli fiyat eğrisi, 2022'de ithalat fiyatlarında mevcut seviyelerin korunacağına işaret ediyor. Gıda enflasyonu varsayımlarımızı döviz kuru gelişmeleri ve uluslararası fiyatlara ilişkin görünümü dikkate alarak 2021 ve 2022 yılları için bir miktar yukarı çektik" diye konuştu.

Kavcıoğlu, dış talep görünümüne ilişkin varsayımlarını ise yurt dışındaki olumlu büyüme görünümünü dikkate alarak yukarı yönlü güncellediklerini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 10:12