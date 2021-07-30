İki tören düzenlendi

Cemre Peral YANIKER

Esentepe Belediyesi’ne bağlı Karaağaç köyü ilkokul binasında Türk Cemaat Meclisi üyesi, kayıp şehit milletvekili Cengiz Ratip büstü açılışı gerçekleştirildi.

Ardından ise Esentepe Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliği ile kurulan Karaağaç Kültür Sanat Merkezi, Çini, Seramik ve Taş Oyma Atölyesi törenle açıldı.

Törende sırasıyla, şehitlerin anısına saygı duruşu gerçekleşti, açılış konuşmaları yapıldı, Belediye Başkanı Erdoğan tarafından katkı koyanlara atölyede üretilen plaketler takdim edildi ve atölye katılımcısı bölge kadınları tarafından yapılan diğer eserler gezildi.

Tatar: Acıyı hep yüreğimizde taşıdık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün çok mücadeleler verdiğini, acılar yaşadığını ve bu acı hatıraları gelecek kuşaklara aktarmaya devam ettiklerini belirterek, "Cengiz Ratip, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir milletvekiliydi. Bir milletvekili bu şekilde katlediliyor ve sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yönetenler, onun naaşını bile bulup ailesine teslim etmekten aciz” dedi.

“Biz Polililer bu acıyı hep yüreğimizde taşıdık” diye konuşan Tatar, mücadeleye devam ettiklerini, bu mücadelenin bir insanlık mücadelesi olduğunu belirtti.

Tatar, yeni açılan atölye hakkında da konuşarak, "Kadınlarımıza yönelik böyle bir atölyenin açılmasında TİKA'ya, Türkiye'nin Büyükelçisi’ne, Esentepe Belediye Başkanı’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Saner: İmkanları seferber etmekteyiz

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, “Halkla daha çok temas etme ve ilgilenme şansı olan yerel yönetimlerle, merkezi yönetimlerin birlikte çalışması çok önemlidir. Yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu her türlü faaliyete destek vermek için de hükümetimiz her zaman tüm imkanları seferber etmektedir. Bundan sonra da seferber etmeye devam edecektir” dedi.

Başçeri: Unutanlar var

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, konuşmasında, orada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek merhum Cengiz Ratip’in anısına gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı teşekkürleri sundu.

Başçeri, 94 yaşındaki Hayriye Gökeri’nin her şeyi hatırladığına dair sarf ettiği sözlerine değinerek, “Maalesef 1963-74 arasında yaşananları halen hatırlamayanlar var. O günlerde çekilenleri unutmak isteyenler var. Unutanlar var, bir çeşit hafıza kaybı yaşayanlar var” dedi.

Erdoğan: Ciddi bir atılım yapacağız

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise, Milli mücadelede ciddi yeri olan Cengiz Ratip’e hak ettiği değeri verilmediğini düşündüğünü kaydederek, bu büst sayesinde bilmeyenlerin de onu öğreneceğini belirtti.

Küçükçavuş: Mutluluk duyuyoruz

Proje ortağı olarak bulunan TİKA Başkanlığı temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da törende kısa bir konuşma yaparak, TİKA’nın 1 buçuk yıldır KKTC’de bulunduğunu, bu sürede kadın istihdamını konu alan 5 proje gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Gökeri: En büyük arzum naaşının bulunarak getirilmesi

Cengiz Ratip’in oğlu Mustafa Kemal Gökeri, törende yaptığı konuşmada, babasının yaşamı hakkında bilgiler paylaşarak, babasının yardımsever, dürüst ve bölgesinde Türk-Rum ayırt etmeksizin herkesin imdadına koşan biri olduğunu kaydetti.

Ardından Ratip’in eşi Hayriye Cengiz Gökeri eşine hitaben bir konuşma yaptı.

Hayriye Gökeri,”Sen bana her zaman çocuklarımı büyütüp kendilerini kurtarmadan ölürsem gözlerim arkada kalacak derdin. Fakat toprağında rahat uyu, çünkü çocuklarımızı çok güzel yetiştirdim” ifadeleri kullandı.

En büyük arzusunun, “Ratip’in naaşının bulunarak KKTC’ye getirilmesi ve Türk şehitliğine defnedilmesi” olduğunu vurgulayan Hayriye Gökeri, “Ben 94 yaşındayım ama her şeyin farkındayım” dedi.