861 asker var

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı. Bu karar KKTC ve Türkiye’nin tepkisine neden oldu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay süre ile 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Güvenlik Konseyi kararının kabul edildiğini belirterek, KKTC makamlarının rıza ve onayının yine alınmamasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu durumun Birleşmiş Milletlerin kendi kural ve ilkelerine dahi aykırı olduğu kaydedildi.

“BMBG’nin KKTC topraklarındaki faaliyetlerini makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde sürdürmekte olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır. BMBG’nin ülkemizdeki faaliyetleri için Birleşmiş Milletler ve KKTC arasında yasal bir düzenleme yapılmasına yönelik uzun yıllardan bu yana haklı bir talebimiz bulunmaktadır” denilen açıklamada, makul bir zaman dilimi içinde BM Barış Gücü’nün KKTC’deki faaliyetlerine ilişkin taleplerine olumlu yanıt verilmemesi halinde, KKTC’nin iyi niyete dayalı yaklaşımlarını gözden geçirmek zorunda kalacağı uluslararası toplumun dikkatine getirildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin söz konusu kararında, 27-29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 5+BM gayri resmi görüşmelerinde, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu yapıcı öneriyi göz ardı ettiği ifade edilen açıklamada şunlar belirtildi:

Başarısızlığı yıllardır ispatlanmış, gerçeklerden uzak formüller dayatmaya çalışması, Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs Rum tarafı lehine olan statükoyu muhafaza etmeye çalıştığını şüphe götürmez bir şekilde bir kez daha göstermektedir. Bugün, Kıbrıs Adasında, kendi kendini yöneten, kendi toprakları üzerinde ayrı ayrı egemenlik hakları olan iki farklı Devlet bulunmaktadır. Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs Türk tarafı, iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerinin kabul görmesini ve ardından iki taraf arasında bir işbirliği ilişkisi tesis edilmesini teminen resmi müzakerelerin başlamasını önermektedir. Kıbrıs Türk tarafının önerisi gerçeklere uygun ve başarı şansı olan tek çıkış yoludur.

Türkiye de tepki gösterdi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Kıbrıs'ta konuşlu Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasında KKTC rızasının alınmamasının Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Bakanlık, bu durumun düzeltilmesini ve KKTC topraklarındaki varlığının sorgulanmaması için BMBG’nin KKTC makamlarıyla bir an evvel bir anlaşma yapmasını beklediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığının söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamanın tümüyle desteklendiği vurgulanırken, kendi içinde tutarsızlıklarla dolu, gerçeklikten kopuk söz konusu kararda Kıbrıs Türk halkının iradesinin yine yok sayıldığı kaydedildi.

UNFICYP’de 861 personel görev yapıyor

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

UNFICYP’de 796'sı asker ve 65’i polis olmak üzere toplam 861 personel görev yapıyor.