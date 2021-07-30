Adil, kapsamlı ve kalıcı olmalı

Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride, Kıbrıs sorununun çözümüne destek belirtildiği açıklandı.

Alithia gazetesi “Tek Taraflı Türk Eylemlerine Çarpıcı ‘Hayır’ – Üçlü İşbirliği Güçlendiriliyor” başlığıyla aktardığı haberinde, üçlü zirvenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Ürdün Kralı II. Abdullah’ın katılımıyla gerçekleştiğini ve zirvede, Maraş’taki son gelişmeler de dahil Kıbrıs sorununun ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın ele alındığını yazdı.

Gazete, üç liderin yaptığı ortak açıklamada, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun, adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasına destek verildiğinin kaydedildiğini belirtti.

Açıklamada, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP), adadaki barış ve istikrarın BM’nin hedefleri ve ilkelerine uygun şekilde korunması açısından oynadığı rolün önemine de vurgu yapılarak, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasından yalnızca Kıbrıs halkının faydalanmayacağı; aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrara da önemli katkı yapacağı kaydedildi.

Gazete, toplantıda üç ülke arasındaki işbirliğinin siyasi-ekonomik açıdan ve güvenlikle ilgili konular alanında daha da güçlendirilmesinin tartışıldığını yazdı.

Habere göre ortak açıklamada, Lefkoşa Rum Kesimi’nde oluşturulan daimi sekreterliğin öneminden ve üç ülke arasındaki işbirliğinin kolaylaştırılmasındaki kilit rolünden de bahsedildi.

Üç liderin, Covid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğrayan sektörel toplantılarına yeniden başlama kararı aldığını kaydeden gazete, üç ülke arasındaki stratejik ticari ilişkiler çerçevesinde fırsatlar sunacak bazı planlar hazırlanması konusunda anlaştıklarını yazdı.

Gazete, açıklamada tüm bölge ülkelerine egemenliğe, egemenlik haklarına ve deniz bölgelerindeki haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıldığını belirtirken, AB-Ürdün ilişkileriyle ilgili olarak da Barselona süreci çerçevesindeki Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın önemine işaret ettiklerini kaydetti.