Herkes zorda

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sonrasında mülk satışları ve inşaatların azalması; ayrıca turizmin dibe vurması nedeniyle ekonominin ağır darbe yediğini söyleyen sanayiciler geleceğe umutla bakabilmek için devletin etkin önlemler alması gerektiğini belirtiyor. Alüminyum ve kaporta boya işleri yapan işletmeciler, pandemi öncesindeki işlerin yarısını dahi yapamadıklarını ifade ederek morallerin bozuk olduğunu ifade ediyor.

Diyalog’a konuşan sanayiciler; bazı aylarda elektrik ve personel giderlerini çıkarmakta zorlandıklarını söylerken “Bu şekilde devam etmemiz mümkün değildir. Mutlaka etkin önlemler alınmalı ve ekonomik sektörlere destek verilmelidir” diyor.



Ne dediler…?

İbrahim Gürdo (Gürdo Metal)

“Şu anda pandemi nedeniyle işlerimiz kötü gidiyor. Pandemi öncesinde 5 personelim vardı ancak şu an bir kişiyle işimi yürütmeye çalışıyorum. Pandeminin başlamasıyla ekonomi bozuldu, insanlar alım gücünü kaybetti. Kimse önünü göremediği için para harcamıyor bizler de malzeme yatırımı yapamıyoruz. Pandemi döneminde iki kez kapanma oldu. Bu süreçte biz işletme sahipleri devlete karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdik; kiramızı, elektriğimizi, vergilerimizi ödedik ancak destek olarak bin 500 lira aldık. Dövizin yükselmesi nedeniyle de işlerimiz olumsuz etkileniyor. Eskiden gelip iş veriyorlardı ve yüzde 50’sini peşin ödüyorlardı ancak şimdi iş dahi alamıyoruz. Şu anda sadece dükkânın giderlerini karşılıyoruz. Pandemi öncesine kadar insanlar kapı pencerelerini yenilerken şimdi kırılana kadar bekliyor. Hatta kırılan tamir edilebiliyorsa sadece onattırmayı tercih ediyorlar. Bu süreç böyle devam ederse ben de dâhil birçok esnaf zorlanacak ve kapanmalar yaşanacak.”

Özel Denizalp

“Pandeminin başlaması ile birlikte ilk başta büyük sıkıntılar oldu. Çeklerin ötelenmesi ve mal getirmede ciddi sıkıntılar yaşadık. İş yapmadık ancak aldığımız malların parasını ödemek durumunda kaldık. Pandemi sürecinde personel sıkıntısı da yaşadık. Yurt dışından personel getirirken pandemi nedeniyle uygulanan prosedürler bizlere büyük külfet oldu. Pandemi öncesinde tim ile şu anda yaptığımız üretim arasında yüzde 30 düşüş vardır. İşlerimizin tekrar normale dönmesi pandemi sürecinin nasıl gelişeceğine bağlıdır. Çok kısa sürede her şeyin düzeleceğini düşünemediğimiz için önümüzü de göremiyoruz. İki kez kapanma oldu ve gelinen noktada işlerimiz olumsuz etkilendi. Devletten hiçbir destek almadık. Yaşanan kapanmalar nedeniyle teslim etmemiz gereken işlerimizi teslim edemedik. Personel ödemelerinde sıkıntılar yaşadık. Bu süreç böyle devam ederse birçok iş yeri küçülmeye, küçük işletmeler de kapanmaya gidecektir. Devletten beklentimiz üretenin yanında olması ve esnafın yaşadığı sıkıntılara ve aksaklıklara çözüm üretebilmesidir. Devlet dairelerinde yaşadığımız sıkıntıların giderilmesi de en büyük beklentimizdir.”

Kemal Aksoy (Aksoy Kaporta Boya)

“İşlerimiz şu anda hiç iyi gitmiyor. İnsanlarda eskisi gibi para kalmadı ve her gün malzeme fiyatları artarak devam ediyor. Eskiden iş yaptırmak için gelen çok kişi vardı. Şimdi kimse iş yaptırmıyor, çünkü ceplerinde eskisi gibi para kalmadı. Ayrıca dövize endeksli satışlar yapılıyor; dün 40 liraya aldığımız macunu bugün 50 lira veriyoruz. Her gün fiyatlar değişiyor. Pandemi öncesinde 6 personelim vardı ancak memleketlerine gittiler ve gelmediler. Giderlerimizi karşılayamaz durumdayız. Devletten bizim tek beklentimiz yapılan zamların artık durdurulmasıdır. Bu iki sorunun çözülmesi ile esnaf da rahat bir nefes almış olacak.”

Gökhan Bekler (Bekler Oto Kaporta)

“Pandemi ile birlikte işlerimizde ciddi düşüş vardır. Birçok sektörde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Zincirleme bütün sektörlerde işler durgun gidiyor. Bu süreçte kardeşimle birlikte çalışıyordum ve yanımıza bir de işçi alarak işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Pandemi ile birlikte işlerin düşmesi nedeniyle birçok iş yeri personel çıkartmak zorunda kaldı. İşlerimiz yüzde 50 düşse de çok şükür diyoruz çünkü hiç iş yapamaz duruma düşebilirdik. Bu sürecin geride kalması ve ekonominin yeniden ayağa kalkması için çalışılmalıdır. İnsanın olduğu yerde iş de olur ticaret de. Ada ülkesiyiz ve kesinlikle turistlerin gelmesi için ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor.”