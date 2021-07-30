İyice şımardı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin AB’deki “olumlu gündemini” veto etme ihtimalinden söz etti.

Alithia “Anastasiadis’ten AB-Türkiye Olumlu Gündemini Veto mesajı” başlıklı haberinde, Rum liderinin, BM Güvenlik Konseyi kararları karşısında takındıkları tutum sebebiyle İngiltere ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a da sert eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “Türkiye’nin nasıl davranacağıyla orantılı olarak hiçbir şeyin ihtimal dışı olmadığını” belirterek “gerek olumlu gündemin veto edilmesi gerekse Avrupa tarafından benimsenmesi gereken önlemler şeklinde, bedel ödenmesini sağlayacak herhangi bir şeyden” söz etti.

Anastasiadis, “Avrupa içerisinde de çıkarları, ilkelerden ve değerlerden üstün tutanların olduğunu” iddia ederek “dikkatli olunması gerektiğini” belirtti.

AB Yüksek Komiseri Josep Borrell’in önceki gün kapalı bölge Maraş konusunda yaptığı açıklamaya değinen Anastasiadis, “teorik desteğin çok olumlu bir mesaj olmasına karşın pratikte önlemler olmadığı sürece sonuç getirmeyen açıklamalardan öteye gidemeyeceğini” ifade etti.

Gazete, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a yönelik de eleştirilerde bulunduğunu aktardı.

Spehar’ın BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında “BM kararlarının kısıtlayıcı olmaması gerektiği” yönündeki sözlerine ilişkin soruya karşılık Anastasiadis; “Sn. Erdoğan’ın küstahlaşması şans eseri değildir. BM kararlarını, BM kararlarının netliğini dahi değiştirebileceklerini sananlar var” yanıtını verdi.

“İngiltere tarafından da, güya bir uzlaşı bulunabilmesi adına benzer yorumlama ve çabalar olduğunu ancak bunların aslında yardımcı olmadığını” öne süren Anastasiadis, “Bu fikirler, güya uzlaştırıcı olduğu varsayılan ancak aslında Türkiye’nin arzu ettiklerini aşamalı olarak uygulamaya koyan fikirlerdir” iddiasında bulundu.

Anastasiadis, “Bu fikirlerin, küstahlığı azaltmanın aksine yasadışı eylemleri ve saldırganlığı arttırdığını” savundu.

Rum lider, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasında yeni bir gayrı resmi görüşme yapılması önerisine ilişkin bir soruya karşılık ise, bunun Eylül ayında BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştireceği görüşmede netlik kazanacağı yanıtını verdi. Anastasiadis, “BM Genel Sekreteri ortak zemin aramamalıdır, ortak zemin BM kararlarıdır” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu yineledi.

Röportajında kapalı bölge Maraş konusuna da değinen Anastasiadis, “Bu gayrı yasallığın Türkiye’nin koyduğu hedeflere ulaşacağına inanmadığını ve hakkaniyetin ortaya çıkması için tepkilerin doğacağını umut etmek istediğini” belirtti.