‘Ülkeye hayrı olmalı’

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) heyetlerini kabul etti. Kabulde, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yer aldı. Saner, ülkeye teknoloji transferi yapabilecek, tecrübe sahibi yatırımcıların gelmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin dünyada Anavatan Türkiye dışında tanınmayan bir konumda olduğunu belirterek, ticaret ve ekonomi anlamında ambargolarla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Genç iş adamlarına büyük işler düştüğünün altını çizen Başbakan Saner, buraya teknoloji transferi yapabilecek, tecrübe sahibi ve sürdürülebilir ilkesiyle dünyada rekabet edebilecek yatırımcıların gelmesi talebinde bulundu.

Aydın: İş yapmak üzere buradayız

Türkiye Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın da, 20 Temmuz sonrasında KKTC’yi ziyaret etmek istediklerini belirterek, KKTC hükümeti ve TC ile KKTC Cumhurbaşkanları arasında çok iyi bir sürece girildiği bu dönemde ekonomi paydaşları olarak KKTC ile işbirliklerini artıracak yolları aramak için adada olduklarını belirtti.

KKTC’de temaslarına devam edeceklerini dile getiren Aydın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret edeceklerini, ayrıca Türkiye’den ve KKTC’den işadamlarını bir araya getirecekleri bir organizasyonları da olacağını kaydetti. Aydın, “Yeni Kıbrıs’ta heyecanla iş yapmak üzere buradayız” dedi.