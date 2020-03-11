Faiz oranları yeniden belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, dün Merkez Bankası nezdindeki ABD Doları (USD) mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ile yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranını yeniden belirledi.

Buna göre, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yıllık yüzde 0,50’den yüzde 0,25’e; ABD Doları yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranını ise yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,125’e indirdi.

Söz konusu yeni faiz oranları, yarın yürürlüğe girecek.