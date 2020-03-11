Böylesi panik savaşta görülmedi

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa’da tatil yapan bir Alman kadında ‘corona virüs’ tespit edildiğinin açıklanmasının ardından ülkede olağanüstü önlemler alındı.

Eğitim Bakanlığı tüm okulları ve eğitim kurumlarını pazartesi gününe kadar tatil ederken, kamuda çalışan yüzlerce veli izin alarak çocuklarının yanına gitti. Hükümet; Almanya ve Fransa’dan charter uçuşları durdururken, kara sınır kapılarında daha sıkı önlemlerin alınmasını kararlaştırdı.

Sosyal medyada yüzlerce temelsiz paylaşım sonrasında paniğe kapılan vatandaşlar marketlere ve eczanelere akın etti. Eczanelerde maske, eldiven, hijyen maddeleri; marketlerde ise tuvalet kağıdı stokları kısa sürede tükendi. Ayrıca ekmek, pirinç, şeker, un, süt ve peynir reyonları da boşaltılırken, bazı vatandaşların marketlere maskeli girdiği görüldü. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve ülkenin diğer tüm bölgelerinde yaşanan alışveriş sonrası tüm raflar boşaltıldı.

Diyalog muhabiri marketlere akın eden vatandaşlara ‘ne düşündüklerini’ sordu. İşte cevaplar:

Vatandaşlar ne dedi…?

Önder Mekânız

“Ülkedeki corona virüs alarmı büyük bir paniğe neden oldu. Bu virüs beni pek korkutmadı. İnsanlar çılgınlar gibi alışveriş yapmaya yöneldi. Çevremizde bir anda maske, eldiven takan insanlarla doldu. Maske ve eldiven takmakla virüsten korunduğumuza pek inanmıyorum ancak vatandaşlar kendince tedbirler alıyor. Ben normal bir alışveriş için buraya geldim ancak karşılaştığım kalabalık karşısında şaşırdım.”

Yaren Aybala Atcı

“Kıbrıs’ta corona virüsü taşıyan vaka sonrasında ülke genelinde ciddi bir panik yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde bu paniğin daha da artacağını düşündüğüm için ben de evime bir şeyler almak için alışverişe çıktım. Bir süre dışarıda olmak istemiyorum. Korktuğum için kendimce önlem almaya çalışıyorum. Temizlik malzemeleri, konserve ürünler, içecek gibi ürünler aldım. Beni evde bir ay kadar idare edebilecek kadar ürün alıyorum. Toplu alanlardan kalabalıktan uzak durmaya çalışacağım…”

Hüseyin Kardan

“Dünyada kimsenin başa çıkamadığı çok ciddi bir virüsle karşı karşıyayız ve haliyle bir panik içerisindeyiz. Dışarıya çıkmamak adına marketten 15 gün yetecek kadar bir alışveriş yaptım.

Temizlik malzemeleri, saf alkol, sirke ve konserve ürünler alarak evde stok yapacağım. Bu süreçte dışarı çıkmamaya özen göstereceğim ve mümkün olduğunca da misafir kabul etmeyeceğim.”

Bektaş Coşkun

“Corona virüsün ülkemizde görülmesi ile ciddi bir panik içerisine girildi. Devlet bu konuda birtakım önlemler almaya başlasa da bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Temizliğe önem vermeye çalışarak kalabalıktan uzak durmamız gerekiyor. Anti-bakteriyel jeller, temizlik malzemeleri ve benzeri ürünlerle önlem almaya çalışacağız. İşimiz olmadığı sürece de dışarıya çıkmamaya özen göstereceğiz.”

Mehmet Ekmen

“Corona virüsü ülkemiz için oldukça tehlikelidir ve ülkeye giriş- çıkışlarda ciddi ve sıkı denetimler yapılmalıdır. Biz kendimizce tedbirler almaya çalışıyoruz. Marketten temizlik malzemeleri, kolonya, anti-bakteriyel jeller alarak korunmaya çalışıyoruz. Bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durarak el ve yüz temizliğimize daha fazla önem göstererek bu süreci sorunsuz geçirmeye çalışacağız.”

Kaytaz Savoğlu

“Corona virüs ülkemizde bir kişide görüldü. Bu hastalıkla ilgili yeteri kadar bilgilendirme yapılmadı. Bu hastalık ilk çıktığında gereken tedbir alınmadı ancak şimdi önlem almaya çalışılıyor. Ülkeye girişlerde tedbirler alındığı söyleniyor ancak alınan önlem varsa bu hastalık ülkeye nasıl geldi diye sormak gerekiyor. İnsanlar çılgınlar gibi alışveriş yapıyor. Bu manzara karşısında şaşkınım.”

Recai Erses

“Ülkemizde bu hastalığın görülmesi bizleri hem üzdü hem de korkuttu. İnşallah biran önce önüne geçilir. Marketlerde ciddi bir kalabalık yaşandı. Bu manzara karşısında şok oldum. Çok ciddi bir kalabalık vardı ve insanlar korku içerisinde alışveriş yaptı. İnsanlar ağızlarında maske, ellerinde eldivenlerle marketlere koştu. Daha büyük bir durum yaşanmadan hastalığın önüne geçilmesini diliyorum…”

Fatma Güneş

“Dünyada büyük bir paniğe neden olan ve ölüm vakaları da bulunan corona virüsü hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değilim. Sadece sağlıklı olmayan, kalabalık ortamlardan uzak, ellerimizi sürekli dezenfekte etmek gibi temel bilgileri biliyorum. Bu virüs kendimce aldığım önlemler dolayısıyla beni çok fazla korkutmuyor. Devletin bu konuda yeteri kadar önlem aldığını söylemek mümkün değil. Okullarda çocukları ve toplumu bilgilendirmek gibi bir çalışma dâhil yapılmadı. Burada yaşayan insanları tehlikeye atmamak adına ülkeye giriş-çıkışlarda ve güney geçiş kapılarında ciddi bir önlem alınması gerektiğine inanıyorum. Devlet yetkililerini bu konuda gerekli önlemleri almaya davet ediyorum.”

Havva Misel

“Corona virüsü hakkında televizyonlardan ve gazetelerden duyup okuduğumuz kadar bilgi sahibiyiz. Bu virüs ortaya çıktı çıkalı gittiğimiz her kalabalık ortamdan korkar olduk. Temennimiz bu virüsün ülkemize gelmemesi yönünde olsa da devlet bu konuda yeteri kadar önlem almadı. İvedilikle gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Çocuklarımız adına çok tedirginiz, inşallah bu virüs daha fazla yayılmadan önüne geçilir. Sağlık Bakanlığının en azından vatandaşları yeteri kadar bilgilendirmesi gerekiyor.”

Tülin Vuruşkan

“Corona Virüsü bu ara tüm dünyada ve ülkemizde büyük bir korkuya neden oluyor. Daha önceden de var olan ancak bir anda büyük bir salgınla ortaya çıkan bir virüstür. Virüs nedeniyle yaşanan can kayıplarını duydukça korkumuz daha da artıyor. Halk olarak kendimizce tedbirler almaya çalışsak da devlet sadece termal kamera koyarak önlem almaya kalkıyor. Devletin bu virüsle ilgili daha ciddi önlemler alması gerekiyor.”

Rüyal Luman

“Corona virüsü tüm dünyada büyük bir paniğe neden olmaya devam ediyor. Bu virüse karşı kendimizce önlemler almaya çalışsak da devletin ciddi tedbirler alması gerekiyor.”

Cemile Özalp Karabıyıklı

“Corona virüsü hakkında pek fazla bilgi sahibi değilim. Tüm bilgim televizyonlarda ve gazetelerde okuduğum kadardır. Bu virüs nedeniyle insanların ölmesi beni korkutuyor. Ülkemizde corona virüsü ile ilgili alınmış bir önlem duymadım. Bu ülkeye binlerce insan girip çıkıyor. Devletin bu konuda ciddi önlemler alması gerekiyor.”

Hasan İslamoğlu

“Corona virüsü ile ilgili tüm bilgim televizyonlarda dinlediğim kadardır. Kendimce aldığım bir takım önlemler var. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya, sağlıksız ortamlarda bulunmayarak ve maske takarak kendimce önlem almaya çalışıyorum. Tüm dünya insanında büyük bir tedirginlik var ve herkes panik halindedir. Dileğim bu virüsün daha fazla yayılmadan tedavisinin bulunmasıdır.”