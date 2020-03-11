Emir ERTORUN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, corona virüse karşı panik yapmadan tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Akıncı, “Bu sorun dünyayı kasıp kavuruyor. Bununla yüzleşebilmek ve alt etmek için panik yapmamalı ama kesinlikle tedbiri elden bırakmamalıyız. Paniğe gerek yok tedbire gerek var. Hem devlet hem bireysel olarak bu tedbirleri alalım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin okulların pazartesiye kadar kapalı kalması kararını da olumlu diye niteleyerek, eğitimin Mart sonuna kadar askıya alınıp Haziran ayında uzun tutulabileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda corona virüs konusunda ülkede alınan ve alınması gerek önlemlerin ele alındığı toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı.

Güneyde iki, kuzeyde bir

Akıncı, gerek Güney’de gerekse ülkede corona virüs vakalarının tespit edildiğini ifade ederek, Güney’de iki, Kuzey’de bir vaka olduğunu kaydetti.

Virüsün ülkeye geldiğini, hayatın gerçeğiyle yüzleşmek gerektiğini ifade eden Akıncı, virüs gelmeden alınması gereken önlemler ve hazırlıklı olunması için bir toplantı arzu ettiğini, çağrı yaptığını, üst düzey olmasını istediğini, hükümetin başlıyla birlikte tüm ilgili bakanlarıyla katılmasını, Türkiye Büyükelçisi ve ülkedeki sağlık birimleri ile iki toplumlu uzmanların da yer almasını amaçladığını, ancak corona virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler sonrasında hükümetin ayrı toplandığını kaydetti.

Akıncı, bu yüzden kendilerinin de ayrı bir toplantı yaparak sorunu ele aldığını ifade etti.