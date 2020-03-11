Bu ilk değil

Suna ERDEN

Girne’de sokak ortasında kavga eden çiftin tartışmasına dahil olup, Gökhan Güldalı’ya satırla saldıran

Levent Ulucan ile tehdit suçu işleyen Melih Fırat Ulucan kardeşler hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada her ikisinin de şiddet suçlarından vukuatlı olduğu belirtildi. İddia makamı askıda benzer suçlardan dosyası olan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep ederken, savunma itiraz etti. Mahkeme teminat duruşmasını bugüne erteledi.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, olayın 8 Mart 2020 tarihinde, saat 01.00 sularında, Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Grand Center Butik Otel’in işletmecisi Levent Ulucan’ın, işletmesi önünde kız arkadaşıyla tartışan olan Gökhan Güldalı’ya “Bekle iniyorum aşağıya” dedikten sonra satırla saldırıya geçtiğini belirtti.

Polis, Ulucan’ın 40 santim uzunluğundaki satırı Gökhan Güldalı’nın yüzüne doğru salladığını ifade etti. Gökhan Güldalı’nın kendisini korumak için elleri ile yüzünü kapattığını kaydeden polis, satır darbesinin ellerine isabet ettiğini, 1,5 santim kesildiğini belirtti.

Polis, çıkan olaya zanlının kardeşi Melih Fırat Ulucan’ın da dâhil olduğunu ifade etti.

Olay yerine gelen zanlı Melih Fırat Ulucan’ın ise, Gökhan Güldalı’ya “Polisi arama. Şikâyette bulunursan seni harcarlar” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis zanlılar Levent Ulucan ve Melih Fırat Ulucan’ın tutuklandığını ve olayda kullanılan satırın ise otel içerisinde bulunarak emare yapıldığını belirtti.

Polis, elinden yaralanan Güldallı’nın Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi olduğunu söyledi.

Askıda davaları var

Polis memuru, Levent Ulucan’ın 2019 yılına ait şiddet tehdidi, kardeşi Melih Fırat Ulucan’ın da 2019 yılına ait şiddet tehdidi ve mülke tecavüz suçlarından askıda meseleleri olduğunu belirtti.

Polis, Levent Ulucan’ın KKTC, Mehmet Fırat Ulucan’ın da TC vatandaşı olduğunu, 27 Haziran 2019’da ülkeye 30 günlük izinle giriş yaptığını, 28 Haziranda suç işleyip tutuklandıktan sonra teminata bağlandığı için ülkede kalabildiğini söyledi.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

İddia makamı da işlenen suçların ciddiyetine vurgu yapıp, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti. Savunmanın itiraz edip, zanlıların tutuksuz yargılanması için kefil dinletme talebi üzerine teminat duruşması bugüne ertelendi.